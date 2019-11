Transición bonaerense: los equipos de Kicillof y Vidal empezarán las reuniones técnicas

Los equipos técnicos del electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirán la semana próxima con los responsables de cada área de la actual administración de María Eugenia Vdal para iniciar la transición hasta el próximo 10 de diciembre.

La modalidad se acordó hoy durante una reunión entre el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, y Carlos Bianco, uno de los dirigentes de mayor confianza de Kicillof.

"Desde el lunes próximo nuestros equipos técnicos de cada área y los del gobernador electo irán manteniendo encuentros periódicos para que la transición sea clara y ordenada", explicó Salvai.

Además, calificó como "muy buena, cordial y ejecutiva la reunión" mantenida con Bianco y aseguró que "quedamos continuar avanzando con la transición del gobierno".

"Durante los próximos días le enviaré toda la información que vaya solicitando para seguir con este proceso de traspaso", graficó.

Para coordinar el traspaso, el gobernador electo designó a cuatro colaboradores: Bianco, que es su mano derecha y el dueño del Renault Clío con el que Kicillof hizo todos los recorridos de campaña; el exsecretario de Comercio Interior Augusto Costa; la ex jefa de Gabinete del Ministerio de Economía Agustina Vila y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.

Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso que coordinen la transición Salvai; el ministro de Economía, Damián Bonari y el subsecretario de Coordinación de la Gestión Emmanuel Ferrario, quien se encarga de llevar el "día a día" del control de la acción de gobierno.

Días pasados Vidal y Kicillof se reunieron en La Plata, en un encuentro que el gobernador electo calificó de cordial y donde la pidió a la actual mandataria que retrotraiga el aumento de tarifas de electricidad que regirán desde el 1º de enero en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Kicillof expresó en esa ocasión que "la gobernadora dijo que el aumento estaba previsto y que estaba pendiente desde agosto. Le dije con los precios, las prepagas, como está la gente y lo que ganaron las empresas, no me parecía" viable.

Según el exministro de Economía, también hablaron sobre el estado de las cuentas provinciales y la deuda pública.

Ambos dirigentes sostuvieron un fuerte duelo verbal en el período electoral. Kicillof había afirmado que "hay emergencia laboral, de infraestructura y sanitaria, y dejan una gestión con pocos recursos" y en varias ocasiones dijo que iba a recibir una provincia "devastada", aunque también aclaró que "no voy a acusar a nadie".

Por su parte, Vidal había sostenido sobre su exrival en los comicios y el peronismo que "no se trata de una cara sino del sistema que en 28 años no dio respuestas a cosas muy básicas: no dio chalecos a los policías, no dio respuesta a los pacientes con cáncer e hizo que en las cárceles no hubiera candados".

Luego de los comicios ambos bajaron el tono de sus expresiones y coincidieron en la necesidad de impulsar una transición "ordenada". (Télam)