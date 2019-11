Conocé los motivos del alejamiento de Lippi y quién será el nuevo DT de Olimpo

“En el dia de hoy Sergio Lippi y su grupo de trabajo han dejado de pertenecer a la institución. Agradecemos su predisposición y el trabajo que llevaron a cabo por nuestra Institución”.

Con un twiter en su cuenta oficial, el club Olimpo informó públicamente la decisión de no contar más con los servicios del orientador juninense al frente al plantel profesional de fútbol que participa en el torneo Federal A.

Luego, en conferencia de prensa, el presidente Ángel Tuma explicó que el alejamiento del DT se debió a un problema de salud.

"En Junín le detectaron un derrame pleural, líquido en el pulmón. Entre mañana y pasado lo tienen que operar, le van a poner un tubo para drenar y eso le va a demandar no menos de 30 o 40 días de recuperación", contó Tuma.

Lippi dirigió 9 encuentros en esta competencia, consiguiendo apenas el 33,33 % de los puntos en juego: 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Posteriormente, el mandamás auriengro confirmó quién reemplazará a Lippi en el cargo.

Se trata de Pedra Dechat, ex Crucero del Norte y Juventud Unida de San Luis, quien mañana martes se hará cargo del plantel profesional.

Su ayudante de campo será Carlos Marczuk, el preparador físico, Ariel Cóppola y el editor de video, Gonzalo Dechat,

"Alfredo (Dagna) y yo, por haber estado siempre en Primera y B Nacional, hay cosas del Federal A que no conocemos. Hicimos las averiguaciones correspondientes, hicimos entre 25 y 30 consultas a ex técnicos, ex jugadores, y las referencias son las mejores", señaló Ángel.

"Conoce a todos los jugadores del plantel y está convencido de sacar esto adelante", remarcó Tuma.