Farrer: “No tengo palabras para compensar tanto cariño”

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“Fue un reconocimiento que no esperaba; es un honor y un orgullo. Estoy recibiendo mucho cariño y apoyo de la gente. ¡En verdad, estoy desbordada!”.

Lo dijo Daiana Farrer, la nadadora de aguas frías que fue distinguida por el Concejo Deliberante de Monte Hermoso que, mediante el expediente Nº 2.814, la eligió como embajadora del deporte montehermoseño.

Daiana Farrer aún no sale del asombro por la repercusión de su actividad.

“Una chica mandó a hacer una remera y no me quiere cobrar la mano de obra como una forma de colaborar con los viajes. Ya no sé cómo agradecer, porque no me alcanzan las palabras para compensar tanto cariño”, agregó.

“Mucha gente se ofrece, a través de las redes sociales, para dar una mano. En Facebook alguien me ofreció una piedrita que debo llevar para que me suerte en las competencias”, dijo.

Al margen de tomar la actividad (aguas heladas en pleno invierno) como una filosofía para una mejor vida espiritual, Farrer se destacó este 5 de noviembre en el Encuentro de Nadadores de Aguas Frías de Ushuaia, en pruebas de nado en el Canal de Beagle con temperaturas inferiores a los 4ºC.

Familiares y amigos, todos sonrientes tras la distinción.

En agosto de 2018 obtuvo el subcampeonato en 1.000 m. en el Argentino de Aguas Frías, también en el Beagle, y ha nadado en lugares como los lagos Huechulafquen y Hermoso con temperaturas de 4ºC.

De todos modos, lo más importante está por venir, ya que competirá, desde este enero, durante tres meses en pruebas del mundial de Europa (Alemania, Eslovenia y Suecia) y de China (Taierzhuang y Jinan).

En agosto de este año estuvo en el lago Huechulafquen, ¿El agua? a 5ºC.

“Tengo una gran motivación ahora. Es mucha la gente que está detrás del proyecto, para que gane y demás. Esto me sirve para darme cuenta qué era lo que me movía profundamente y para seguir por ese camino, que tantas puertas me abre y me llena el corazón”, manifestó.

Por estos días, Farrer sigue trabajando, al margen de entrenar, para reunir los esponsors para la gira europea y asiática.

“Entiendo que no son cifras elevadas y conseguir recursos en temporada alta puede ser más sencillo. Quedaría ver si el municipio me puede apoyar en poco más importante”, añadió.