En la Bombonera no dejaron entrar a los hinchas con caretas de Riquelme

Distintos hinchas de Boca Juniors fueron impedidos de ingresar esta tarde a la Bombonera con caretas de Juan Román Riquelme, quien será candidato a vicepresidente segundo en una de las listas opositoras al actual oficialismo para las elecciones del domingo 8 de diciembre.

Por orden de la seguridad privada contratada para el partido de hoy ante Argentinos Juniors, por la fecha 15 de la Superliga, a los hinchas se les retiró la careta de Román, en la que hace su clásico gesto del Topo Gigio, antes del ingreso a la cancha.

Las caretas fueron repartidas justamente por la agrupación a la que pertenece el ídolo (Frente para Recuperar la Identidad Xeneixe), cuya lista la encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini.

Según fuentes de la seguridad, las caretas impiden la identificación ante eventuales incidentes.

LAS CARETAS DE RIQUELME NO PASAN ❌ La Policía no deja ingresar con las caretas de Juan Román Riquelme a La Bombonera. Argumentan que no está permitido lucir la cara cubierta porque impide la individualización de las personas en el estadio pic.twitter.com/QwNUR60LCF