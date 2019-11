Video: "Fui buscando los huecos y tratando de no ir al roce", contó Roy Altamirano

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Por lo apreciado desde el amanecer del ciclo, tarde o temprano se iba a dar. Y por supuesto, que haya ocurrido tan prematuramente en el desarrollo del presente Campeonato Estival de Midget 2019/20, representa un gran alivio para Roy Altamirano.

Por segunda vez en su carrera, el Gatito triunfa en una tercera fecha veraniega (anteriormente lo hizo en la temporada 2017/18), éxito que rompió la hegemonía del medanense Esteban Mancini (rompió en semifinales) y que lo transformó en el segundo candidato al título.

Varios obstáculos debió sortear el menor de la dinastía durante la noche, previo a su sexto festejo en la categoría (venció por primera vez el 11 de noviembre de 2015).

El primero de ellos, motivo de un detenido análisis con cámaras, en la cuarta y última semifinal, que a la postre terminó adjudicándose en pista, tras superar en los últimos metros al campeón Fernando Caputo, quien el viernes volvió por lo suyo...

A criterio de Rodrigo Buiani, el comisario deportivo de la prueba, Roy se excedió en la maniobra (ingresó de punta a la curva 3-4, forzando un leve toque con el auto "1"), lo que le valió un pequeño recargo y la pérdida del primer puesto.

“No me quedaba otra, porque venía más rápido. Me mandé por adentro, él se cierra, y no me queda otro radio de giro que ese. Levanté lo más que pude, pero era imposible evitar el toque. Fue una maniobra discutible”, opinó el Gatito.

El segundo obstáculo, sin polémica alguna y totalmente legítimo, fue el pelotón de 6 máquinas que partió por delante suyo en la prueba concluyente, y que, en apenas una vuelta y media, logró facturar merced al gran rendimiento del Altamirano-Audi, propulsado por Tito Etchegaray.

“Fui buscando los huecos y tratando de no ir al roce. Cuando quedé atrás de Gaby (Schiebelbein), traté de ir rápido y buscar el hueco para superarlo. Hay que trabajar para seguir de la misma forma”, cerró Altamirano, el nuevo líder del certamen.

**Campeonato: 1) Roy Altamirano, 64; 2) Esteban Mancini, 55; 3) Luciano Franchi, 49.50; 4) Matías Lastra Meler, 44.25; 5) Leonel Ramos, 40.75; 6) Luis Vallejos, 37.75; 7) Gabriel Schiebelbein, 36.25; 8) Rodrigo Perugini, 30; 9) Sebastián Burgos, 26.50; 10) Fernando Caputo, 26.50; 11) Lucas Grill, 23.75 y 12) Luciano Benedetti, 22.