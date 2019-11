Otro triunfo del rugby contra la reincidencia y a favor de segundas chances

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

Un club de los que componen la Unión de Rugby del Sur logró la reinserción social de un recluso.

Desde hace tres años Santa Rosa RC coordina el proyecto de rugby de Los Espartanos (Buenos Aires) en la cárcel de la capital pampeana.

El rugby en la cárcel tiene como objetivo reducir la tasa de reincidencia, a partir de la inclusión social mediante educación, trabajo y valores.

Aquí el protagonista de la historia es Jorge Acebo, de 30 años, orgullo de Los Espartanos de Santa Rosa.

Le otorgaron libertad condicional en el marco de una condena de 10 años por homicidio. Hoy trabaja en una estación de servicio de esa ciudad.

El abogado Ignacio Rodríguez Berdier, miembro del club que supervisa el proyecto, explicó cómo se llegó a este resultado.

“Arrancamos este proyecto con Eduardo Oderigo, entrenador de Los Espartanos, con quien trabajamos juntos en Buenos Aires. Me dijo que quería replicar el movimiento de Espartanos en La Pampa, pero que necesitaba un club que hiciera de nexo con la sociedad”, recordó.

Ya se hicieron algunos partidos entre Los Espartanos y Santa Rosa RC.

“Jorgito fue el primer jugador que tuvimos. Al principio no entendía nada... Pateaba la pelota lejos, no comprendía las consignas... Pero con los entrenamientos le bajamos los valores del rugby. Le explicamos que el rugby se parece mucho a la vida: uno tiene que ir para adelante. Te caes o te voltean, pero hay que seguir adelante. Todos los participantes del programa entendieron el juego en cuanto al tema valores, respeto al otro y compañerismo”, recordó.

“Les dijimos que el rugby no discrimina, que todos son importantes para el juego sin importar su condición física o extracto social. Lo fueron entendiendo. Les dijimos que una vez que salieran en libertad, le idea es reinsertarlos en la sociedad. Pero tienen que comportarse con los valores del rugby: respeto, dedicación, saber que habrá obstáculos y levantarse”, agregó Rodríguez Berdier.

Los entrenamientos de rugby en el penal son los miércoles. En general participan unos 30 internos, pero llegaron a ser 50.

“Jorgito estuvo dos años en rugby con nosotros. No faltaba nunca los miércoles. Pero todavía no entrena con nosotros en el club por motivos laborales. No lo dejan estar afuera en la calle más allá de las 22. El tema es que no anden afuera de noche porque las tentaciones están en cada esquina”, afirmó.

Ignacio Rodríguez Berdier, uno de los profesores y supervisor del proyecto.

Los coordinadores del proyecto Espartanos Santa Rosa son Rodríguez Berdier y Javier Cequeira. También trabajan jugadores y ex jugadores del plantel superior de Santa Rosa RC como Mariano García Medici (a cargo de la construcción de la cancha dentro de la cárcel), Luis Moreno, Bautista Fierro, Amílcar Martin, Rodrigo Lofvall y Juan Cruz Cabral.

Una vez que Jorge Acebo estuvo en condiciones de salir por la condicional, el otro paso que tuvo que dar el club fue darle un trabajo.

“Se le consiguió en una empresa cerealera llamada Lartirigoyen, que desde Buenos Aires ofreció vacantes a ex presidiarios. Nuestro jugador Juan Cruz Cabral fue el nexo con esa firma, acá en La Pampa. Le hicieron el preocupacional y lo llamaron”, recordó.

Así comenzó la segunda oportunidad.

Jorge e Ignacio, en el ámbito laboral actual del primero.

“Ahora no trabaja más en la cerealera, por decisión propia. Este año me llamaron Los Espartanos de Buenos Aires diciendo que YPF estaba buscando internos y que uno de los cargos era para Santa Rosa”, agregó.

“A Jorge le dijimos que tiene una doble responsabilidad porque es el primer interno que sale con un trabajo. De su conducta afuera dependerá que en el futuro puedan lograrlo otros”, dijo.

Otro de los reclusos apadrinados por el club es Lázaro Supertino (25), quien permanece en el penal.

“Con ellos también vamos a dar charlas a los colegios secundarios. Yo hablo de la parte legal (NdR: Rodríguez Berdier es aspirante a juez federal en General Pico). Después ellos cuentan su historia personal. Ellos dicen que la droga te lleva a dos lugares: al cementerio o a la cárcel”, concluyó.