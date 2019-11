Pueblo Santa Trinidad sigue en estado de shock por el crimen de un anciano

La calma de pueblo Santa Trinidad se vio alterada esta mañana cuando se conoció la muerte de Tomás Schwab, un vecino de 91 años que murió en su domicilio aparentemente víctima de un violento robo.

Fue encontrado por un familiar quien inmediatamente dio aviso a la policía, que aún trabaja en el lugar. El o los delincuentes habrían ingresado por una ventana del frente de la vivienda, que estaba forzada y posteriormente realizaron varios destrozos en la casa.

La causa fue caratulada como homicidio calificado e interviene la UFIJ Nº 5 de Bahía Blanca.

Se le realizó la autopsia a Schwab por parte del médico de Policía, Dr. Francisco Cortalezzi quien pudo constatar varios cortes producidos por un elemento punzo cortante, además de lesiones producidas por golpes.

El hombre mayor residía en su vivienda de Avenida Libertad 475, un lugar tranquilo de la primera colonia alemana y era respetado y querido por sus vecinos.

Justamente una de sus vecinas, Esther Denk, le comentó a La Nueva. que ella sufrió hace dos años un robo violento, en donde un hombre la amenazó con un cuchillo y luego de ponérselo en el cuello le pidió el dinero que tenía en la casa. Una cifra cercana a los $50.000 que entregó sin resistirse.

Sobre el hecho ocurrido en el domicilio de Schwab, Esther Denk dice no hacer escuchado ruidos raros.

Se comenta en la colonia alemana que Schwab habría realizado una transacción comercial hace pocos días y que no se encontraba bancarizado.

“Tomás no estaba enfermo, era muy bueno, hace años que éramos vecinos y nunca tuvimos ningún problema. A mí me robó una persona que tiene caballos, pero finalmente me dijeron que no había suficientes datos para apresarlo. Yo vivía antes en Buenos Aires, por eso cuando nos vinimos a la colonia, pusimos rejas, pero cuando me asaltaron tocaron el timbre y abrí sin desconfiar”, dijo Denk.

Adhesiones al duelo

La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 902 "Juana Manso" de Pueblo Santa Trinidad se solidarizó con la familia de Tomás Schwab, quien fuera uno de los fundadores y presidente de la Asociación Cooperadora de la institución, bregando y colaborando por una mejor educación.

A su vez la Comisión Parroquial del Pueblo Santa Trinidad repudió el hecho delictivo en el que perdiera la vida Don Tomas Schwab, elevando una oración por su eterno descanso y exhortando a las autoridades judiciales al pronto esclarecimiento del mismo.

Al conocerse la noticia las autoridades municipales dispusieron suspender la inauguración de la repavimentación de la Avenida Libertad, que estaba prevista para hoy a las 19.15.