Sportiva venció a Universitario y estiró la definición: "Era lo que fuimos a buscar, no se nos podía escapar"

La Copa de Oro "Nilda Cantú" entre Universitario "A" y Sociedad Sportiva "A", por el Torneo Anual de Primera Damas que organiza la Asociación Bahiense de Hockey, aún no tiene dueña, luego de que ayer el Blanco se impusiera por shoot out (3 a 2) luego de igualar sin goles en el tiempo regular y forzara la final extra.

Y para que el Blanco se adjudicara la definición de los playoffs, fue clave la arquera Lucía López Izarra, quien no sólo atajó 2 penales, sino que además fue la primera en asegurarse de que las "Palomas" estaban por tercer torneo consecutivo en un partido que pondrá en juego el titulo local, que se le viene negando desde 2009.

"Cuando al principio me metieron los 2 primeros y nosotras erramos uno, me quería morir. Pero me tranquilicé, me mentalicé que era una serie de 5 y que había que pelearla hasta el final. Todavía estábamos en carrera. Por suerte se nos dios en los últimos y te soy sincera, no sabía que habíamos ganado...Pierdo la cuenta ja, ja. Le pregunté al árbitro, me lo confirmó y empezamos a festejar", contó la Colo.

Al igual que en el histórico tercer puesto del seleccionado Mayor de Bahía, hace poco días atrás, Lucía volvió a ser fundamental en una definición por penales, nada más y nada menos que ante Buenos Aires.

"Estoy re contenta, por momentos estaba tranquila porque pensaba que si ya se me había dado una vez, se me iba a dar nuevo....", admitió la exjugadora de Puerto Belgrano.

"La verdad que estamos muy felices -agregó-, era lo que fuimos a buscar y no se nos podía escapar. Cuando nos encontramos en los penales, dijimos 'tiene que ser hoy'".

En la definición por shoot out, para las "Palomas" marcaron Ximena Garciandia, Eugenia Etulain y María José Ruilópez y para el albirrojo lo hicieron Marina Urruti y Sofía Macchia.

"Creo que lo podríamos haber definido antes, no fue un buen partido para ninguno de los dos pero son finales, y dicen que hay que ganarlas. Esta vez se nos dio a nosotras y estamos felices, ojalá que el 14 no sea de tanto sufrimiento", señaló la arquera.

El partido, que se jugó en cancha de Uni bajó un gran marco de público pese a la lluvia, fue parejo y con escasas situaciones de gol.

"Para mí fue hasta aburrido para el espectador, no tuvimos ni cortos a favor y ellos tuvieron pocos. E ingresos claros al área de tiro al arco, no tuvimos ninguno de los dos. Fue medio aburrido desde ese lado, pero bueno es una final...", se sinceró López Izarra.

Con este resultado, Uni (1º en la fase regular) y Sportiva (3º) definirán al campeón en una final a partido único y en cancha neutral, que se jugaría el sábado 14 de diciembre.

"Yo creo que ahora vamos de igual a igual, creo que hoy (por ayer) ellos tenían un plus y no lo supieron aprovechar. La realidad es que no le habíamos ganado, ni si quiera empatado un partido en todo el año contra Uni (NdR: había ganado 2 a 0 y 3 a 0), así que ahora llegamos a la final extra de igual a igual. Los dos con la misa responsabilidad y los dos siendo candidatos... a matar o morir...", imaginó la puntaltense.

"Tenemos que mejorar mucho la parte ofensiva, no fuimos claros en eso. Y mantener, la actitud, eso de siempre tirar para el mismo lado, ir todas juntas. Eso es lo que nos está dando resultados...", cerró Lucía.