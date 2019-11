Liniers y Villa Mitre comienzan a definir al nuevo monarca de la Liga del Sur

Liniers y Villa Mitre comienzan a definir desde hoy al nuevo campeón local.

Desde las 17, disputarán la ida de la final de los playoffs del torneo Clausura "Oscar Morán" de la Liga del Sur.

El encuentro se jugará en El Fortín y será arbitrado por Juan Ignacio Nebbietti.

"Somos conscientes de que venimos haciendo las cosas muy bien y que estamos muy cerca de conseguir el objetivo. Pero las finales son partidos aparte”, admitió el volante albinegro Juan José Ramírez.

El volante ofensivo de la vereda de enfrente, Enzo González, también analizó lo que se jugó y lo que se vivirá ante el Chivo.

“Liniers se quedó con el '1' e hicieron las cosas muy bien en este semestre. Creo que se lo ganaron y, a su vez, vienen demostrando muy buen fútbol con resultados. Es lógico que sea el favorito, pero más allá de eso es una final y hay que jugarla. Nosotros nos tenemos fe”, señaló el jugador tricolor.

El elenco de la avenida fue el mejor de la etapa clasificatoria, por lo que tiene ventaja deportiva.

“No creo que sea una presión sentirnos candidatos. Me parece que en este segundo semestre elevamos nuestro nivel y jugamos un gran torneo. Que digan que somos favoritos es un halago, no una presión. Pero también somos conscientes que en la final hay que dar un plus”, avisó Juanjo.

En semifinales, Liniers eliminó a Huracán y Villa Mitre dio uno de los cimbronazos de los cruces, al dejar en el camino a Sporting.

“La duda que teníamos era si íbamos a estar a la altura de la serie contra Sporting, pero nos costó más la serie contra Rosario porque salió un juego más friccionado, que a nosotros no nos favorece tanto. Sporting nos dejó jugar y nos benefició. Creo que en esta última serie, muchos chicos se hicieron hombres y fue importante el aporte de todos”, apuntó Enzo.

Justamente el rojinegro había sido uno de los verdugos del imparable Liniers a lo largo del Clausura.

“¿Si fue un alivio no enfrentar a Sporting? A mí me da lo mismo. Más allá de que perdimos con Sporting, creo que los chicos de Olimpo y Villa Mitre también nos complicaron porque son muy intensos. Claro que proponen un fútbol más parecido al nuestro y podemos sacar una ventaja. Obviamente, también hubiese estado bueno enfrentar a Sporting”.

Estilos similares

Tanto Liniers como Villa Mitre proponen un juego similar en varios aspectos.

“Tenemos una idea de juego que la venimos trabajando hace rato y nada es casual. Creo que estamos cumpliendo de la mejor manera el pedido de nuestro entrenador (por Walter Carrio), la de ser un equipo intenso, ofensivo, que ataque los espacios, tanto por adentro como por afuera. Estamos mostrando nuestra mejor versión”, analizó "Jay Jay".

El tricolor, busca por el mismo camino.

“Ambos tenemos la idea de jugar al ras del piso. En Villa Mitre hay muchos chicos y nos cuesta cuando el partido es muy friccionado. Y en nuestro caso, cuando tenemos espacios, del medio para adelante somos intensos y tratamos de llegar rápido al arco rival”, señaló Enzo.

¿Emociones aseguradas?

Juanjo y Enzo imaginan una serie abierta, pese a todo lo que hay en juego.

“Villa Mitre es un gran equipo y es el único que llegó a las dos finales. Eso indica algo. Sabemos que tiene muy bueno futbolistas, con chicos que se proyectan bien. No van a especular. Es una final y me imagino partidos de ida y vuelta y abiertos”, dijo Ramírez.

Por el mismo camino proyectó el partido González.

“Creo que serán finales muy abiertas, tanto en la ida como en la revancha. Los dos equipos salen a proponer y a buscar el partido. Liniers plantea imponerse ante el rival de turno, tanto desde la presión como en el juego. Suman mucha gente al área adversaria y nosotros tenemos que tratar de cortar sus circuitos. Pero también es cierto que cuando ellos salen a buscar, dejan espacios que nosotros podemos aprovechar”, cerró Enzo.

Dos habilidosos que atraviesan un gran momento

Juan José Ramírez es uno de los jugadores del momento y uno de los grandes responsables del gran presente de Liniers.

“En lo personal me siento bien, con mucha confianza, que es muy importante para cualquier futbolista. Ojalá pueda sostenerme en este nivel. Creo que también me ayudó mucho el profe (Luciano Keegan), quien me hizo hacer trabajos complementarios, y mejoré mucho”, señaló "Jay Jay"

Enzo González, en tanto, también atraviesa un gran momento y es uno de los jóvenes experimentados que guió a Villa Mitre a una nueva final.

“En lo personal me siento bien. Daniel (por Correa) intenta que juegue más cerca del arco rival y de los delanteros. Es una posición nueva, pero me gusta y me pude adaptar muy bien. Uno está acostumbrado a jugar en el mediocampo, donde está todo más congestionado y hay muchas más piernas, y, quieras o no, perdés presencia en ofensiva. Tampoco es que me desligo de la responsabilidad de marcar, pero me suelto mucho más y juego del medio hacia adelante. Me gusta y me da la responsabilidad de la creación”, reconoció el pampeano.

Hoy se podrá disfrutar de los dos...

Formaciones

-Villa Mitre: David Rodríguez; Federico Tanner, Juan Balvidares, Sergio Escudero, Brian Ramírez; Enzo Vallejos, Enzo Yáñez, Leandro Rosales, Marcelo Erbín; Enzo González y Gabriel Jara. DT: Daniel Correa.

-Liniers: Lucas Partal; Federico Savisky, Boris Herrera, Mauro Martínez, Manuel Cutrín; Tomás Onorio, Luciano Tridico, Juan José Ramírez; Lautaro Cerato, Julio Acosta y Matías Soto Torres. DT: Walter Carrio.

-Hora de inicio: a las 17.

-Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

-Cancha: Villa Mitre.