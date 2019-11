Piden recipientes para descartar agujas y jeringas

El Concejo Deliberante aprobó la instalación de recipientes descartadores de elementos cortopunzantes en todos los centros de salud públicos del distrito y en el Hospital Municipal “Eva Perón”.

Lo hizo a instancias de los bloques del Gen y Compromiso Rosaleño.

El objetivo es que los ciudadanos puedan desechar las agujas y jeringas utilizadas en distintos tratamientos de patologías que requieren asiduamente aplicaciones con estos elementos.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud y, además, se dará participación a la Mesa de Salud y Educación Distrital, con el fin de coordinar acciones de trabajo y políticas conjuntas.

También, se dijo que desde el área de Salud, se tendrán que hacer las gestiones necesarias para requerir al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires la provisión de descartadores para los pacientes incluidos en el PRODIABA (Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético) y para quienes reciban el tratamiento previsto por la Ley 13.356 de esclerosis múltiple.

Se indicó que actualmente el residuo generado, una vez administrada la medicación correspondiente, en particular las jeringas y agujas, es desechado junto con el resto de la basura domiciliaria sin ningún tipo de selección. En igual situación, se aclaró, se encuentran los comercios dedicados a la colocación de piercing y las casas de tatuajes que tampoco tienen otra forma distinta de deshacerse de este tipo de residuos.

En este sentido, se expresó que una de las condiciones que genera esa conducta en los pacientes es la falta de los descartadores que son los elementos necesarios para disponer adecuadamente de las jeringas y elementos cortopunzantes de forma segura.

“Estos elementos no son más que recipientes de plástico especialmente diseñados a ese fin y que deben ser provistos tanto por los laboratorios que comercializan los medicamentos y por los programas de salud que los brindan, como por el Estado que debe disponerlos en los centros de salud pública para que se encuentren al alcance de cualquier ciudadano”, se mencionó en la normativa.

“Ante esta realidad no puede desconocerse que al arrojar este tipo de residuos sin lo cuidados necesarios, involuntariamente se genera una situación de riesgo para los recolectores de residuos y para quienes desgraciadamente separan basura, desde el momento que se encuentran expuestos a posibles cortes y contagios de distintas afecciones”.

IOMA

También el CD sancionó por unanimidad el pedido dirigido al presidente del Instituto Médico Obra Asistencial (IOMA), Pablo Di Liscia para la urgente contratación de un médico auditor y dos empleados para el área administrativa para la delegación Coronel Rosales, una cuestión que había sido manifestada por los referentes del Centro de Educadores de Coronel Rosales adheridos a la Federación de Educadores Bonaerenses y trasladada al ámbito legislativo por el bloque de la Integración Vecinalista Rosaleña.

Se indicó que “en la provincia varias delegaciones no cuentan con médico auditor o tienen mínimo número de personal".