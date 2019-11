El día a día del femenino, ya sin Las Gigantes al alcance de la mano

Por Mauro Giovannini

(nota publicada en la edición impresa)

El paso del Preclasificatrio Olímpico por nuestra ciudad fue fabuloso. En todo sentido. Quizá, lo único reparable haya sido el resultado deportivo de la selección argentina, que no obtuvo la clasificación al Preolímpico y, por ende, ya no tendrá chances de disputar por primera vez un Juego Olímpico.

Sin embargo, al día siguiente el básquetbol femenino de Bahía Blanca volvió a poner los pies en la tierra y los interrogantes emergieron nuevamente. ¿Cómo es el nivel actual de los torneos locales? ¿Habrá servido todo lo que se vivió en el Dow Center para motivar a más nenas a jugar al básquet? ¿Qué se debe hacer para mejorar la competencia? Algunos referentes dieron su opinión, mientras la siguen remando…

"Ojalá que esto sume mucho para el básquet femenino de Bahía que hoy está estancado, básicamente, por jugar en categorías mixtas. Creo que las chicas se van a identificar con las jugadoras argentinas, como sucedió en su momento con Las Leonas. A partir de esta experiencia, el básquetbol femenino tiene que empezar a tener más chicas interesadas en practicar”, señaló Viviana Albizu, a esta altura un icono de la especialidad y entrenadora de El Nacional y de la selección local.

Actualmente, el certamen doméstico está compuesto por siete equipos, siendo seis de nuestra ciudad más Deportivo Viedma, que en el segundo semestre se sumó en calidad de invitado. El Nacional y Estrella son los grandes animadores y candidatos al título y luego vienen Sportivo, Estudiantes, 9 de Julio y Pacífico, en el orden que usted quiera.

“El femenino tiene muchísimas cosas por mejorar. Si bien soy novato como entrenador, veo que la competencia no es mala, aunque hay diferencias como son los casos de El Nacional y Estrella. Y en una ciudad que se consume tanto básquet, debería impulsarse mucho más. Leí una nota a Oveja Hernández y la comparto cien por ciento: hay que tomar el básquet femenino con la seriedad que se toma al básquet masculino; no se toma tan en serio, no se le dan las horas de entrenamiento que se le dan al masculino y los horarios son los que quedan. Así es difícil llevar a cabo cierto trabajo, sobre todo a largo plazo. Sería bueno que muchos clubes tomen la iniciativa de comenzar a participar en menores para el día de mañana tener un torneo de mayores como pasa en el masculino. Creo que es la manera”, contó Facundo Sastre, DT de Sportivo Bahiense.

Al margen del torneo superior, en formativas los clubes participantes son reducidos: no hay U19, cuatro participan en U17 (Pacífico, Estudiantes, El Nacional y Olimpo), cuatro en U15 (Pacífico, El Nacional, 9 de Julio y Olimpo) y dos en U13 (El Nacional y Pacífico); en las dos últimas, enfrentando a los varones. Además, Bahía Basket tiene minibásquetbol y otros tantos, equipos mixtos como Alem y Villa Mitre. Mientras que está la posibilidad de que La Falda y Comercial se sumen el año venidero.

“Lo que se vivió fue espectacular, pude lograr que vayan todas las chicas y estaba felices. Vi mucha gente del básquet ligado al femenino en el Dow Center. El femenino interesa y mucho en Bahía y eso lo debería ver la ABB”, sostuvo Mauro Lacerenza.

“Acá, en nuestra ciudad, el femenino está muy tapado por el masculino. Espero que esto le llegue a cada club y a la ABB, porque el apoyo de la Asociación es muy importante para los clubes. Creo que debería haber una subcomisión dedicada. La estamos remando muchísimo y cuesta un montón. El problema es que cada uno busca su beneficio y no piensan en las chicas. Si un club no suelta una jugadora, que ahí no tiene lugar, no vamos a poder seguir creciendo. Y sin el apoyo de la Asociación se hace muy difícil. Espero que con esto que pasó en el Dow Center se den cuenta que gran parte de la gente era del femenino. Ojalá sea un impulso, una motivación y que el femenino crezca”, añadió el actual entrenador de Olimpo.

“Como entrenadora de la escuelita social de Bahía Basket, previo al Preclasificatorio hablé con las nenas porque me interesaba muchísimo que ellas asistieran a los partidos. Les comenté un poco lo que era ir a ver un partido de la Selección, que no se perdieran la oportunidad y que observen a las chicas y vean la pasión y el compañerismo con el que juegan. Cuando las vi después, en el entrenamiento, aproveché y les hice un par de preguntas y estaban súper contentas y sorprendidas de cómo jugaban y eso me puso feliz”, mencionó Nadia Vrizz.

"En Bahía hay muchísimas cosas para cambiar como es el tema de los espacios y que los clubes le abran las puertas al femenino. Eso nos va a ayudar a levantar nuestro nivel. Me pone feliz que se puedan dar estos eventos en la ciudad porque son torneos que motivan muchísimo a las nenas para seguir soñando y tratando de superarse”, agregó la también jugadora de El Nacional.

La primera división retomará su actividad el venidero miércoles tras un impasse por el desarrollo del Provincial.

Una vez disputados los seis encuentros que completarán la fase regular del segundo tramo, se llevarán a cabo los playoffs desde la primera semana de diciembre.

“Hay que aprovechar el Preclasificatorio Olímpico a full. Ya que Bahía Basket se esté preocupando por el femenino es un incentivo muy importante y de a poco en la ciudad el femenino ha ido creciendo. Mejoró la competencia y el acercamiento de las chicas el hecho de hacerlo enfrentado a varones en U15 y mixto de U13 para abajo. Hay que entender que el básquet es uno solo, que no son cosas separadas el femenino y el masculino. Y a nivel primera división hay que darle la importancia que se merece: es una primera división de básquet”, aseguró Bruno Sagripandi.

“Si bien es lento, hay un crecimiento continuo y es importante que no se frene. Hay que seguir apoyando porque el femenino, en pocos años, va a dar que hablar en Bahía Blanca”, añadió el entrenador de Pacífico.

“Soy muy ambiciosa. Para mí, los proyectos tienen que ser a largo plazo y ser igualitarios para ambos, me encantaría que todos los clubes tengan femenino, que se lo tomen con más seriedad. Ya se ven en las bases formativas nenas jugando y cada vez son más, eso está buenísimo; pero uno siempre quiere más. Ojalá algún día tengamos un torneo femenino con 22 clubes como el masculino”, manifestó Georgina Fornetti.

“Hay que contarles a las chicas que recién se inician en la actividad y a las que ya juegan que las cosas que hoy tienen las deben valorar, respetar y tomarlas con seriedad. Antes no había nada de todo lo que hoy les ofrece Bahía, que lo aprovechen, que sigan luchando por el lugar que se están ganando, que piensen en el futuro y no el resultado inmediato. Todo lo que sea del femenino hay que apoyarlo para empezar a dar golpes de calidad y seguir sumando cantidad”, amplió la DT de Estudiantes.

“Para lo que estamos acostumbrados en el ámbito del femenino, fue mucha gente a ver a la Selección. Yo creo que le faltó difusión a nivel nacional y la televisación hubiese sido muy buena en ese sentido. El apoyo de Bahía estuvo y eso suma y da un empujón. Ojalá que se sigan haciendo estos torneos en Bahía aunque no se den los resultados”, dijo Gabriel Mérida.

“Con respecto a la primera división, sumaría más apoyo. Hay dos clubes que juegan hace tres o cuatro años y no tienen categorías formativas. Ni siquiera una categoría de minibásquetbol. No sé si es por un tema de espacio, de tiempos, de capacidad… pero estaría bueno que a esos clubes, que están muy cómodos jugando en Primera, se les exija una categoría formativa. El mixto está bueno, pero no fomenta para que los clubes tengan categorías femeninas; sí incluye chicas, pero no se logra formar categorías”, sostuvo el entrenador que en su momento llevó a Barracas al Torneo Federal y que actualmente no ejerce por motivos laborales.

“Lo que se vivió en el Dow Center fue algo increíble. Quizá muchos ven los resultados y no se refleja esto que digo, pero los que siguen el femenino entienden que nos tocó competir con los mejores y que esto no se trata de resultados inmediatos sino de un proceso. De trabajar para y con el femenino. La gente acompañó como el torneo lo ameritaba y espero que esto sirva para que la competencia local crezca”, contó Guillermina Rial, jugadora de Estrella.

“Estaría bueno que se sumen otros clubes, sobre todo con categorías de minibásquet. Sé que es muy difícil para los clubes tener la cancha a disposición para todas las categorías. Pero si no tenés nenas en las categorías más chicas, es complicado que el nivel de Primera mejore”, comentó Julián Turcato.

“La organización del torneo es mala, no puede ser que seamos siete equipos y recién el 1 de diciembre se termine de jugar la etapa regular. Nos vamos a terminar apurando, jugando partidos entre semana y eso es un lío bárbaro. Creo que desde la Asociación debería haber un proyecto que incentive a los clubes a tener básquet femenino. Por ejemplo, el sábado se jugó normal la tira de menores y yo tuve la suerte de que jugué al mediodía; de lo contrario no hubiese podido ir a ver a la Selección. Eso se manejó mal”, añadió el DT de 9 de Julio.

“El Preolímpico fue una experiencia increíble, con un nivel de jugadoras impresionante y con un público que acompañó. Creo que se tendría que haber tenido conciencia para suspender los partidos del torneo local y darle la importancia que se merecía”, señaló Royel Maurer.

“Hay que empezar a escarbar en las diferencias que tenemos con el masculino. Hay una mejoría que se nota, por más que falte mucho. Con más clubes y un mejor semillero se podría mejorar el nivel y con este Preclasificatorio Olímpico sé que hay muchas chicas interesadas en jugar”, agregó la jugadora de Estudiantes.

"Que se haya jugado el Preolímpico en Bahía es muy bueno, tanto para la ciudad como para el país. Me gustaría que sirva de incentivo para que los clubes abran sus puertas al básquet femenino, algo por lo que venimos luchando hace varios años porque para hacerlo a otro nivel teníamos que irnos de la ciudad o del país. Y es algo muy triste porque Bahía es una ciudad con un gran potencial y mucho por crecer", sostuvo Josefina Torruella.

"Con este torneo quedó claro que el deporte no tiene diferencias de género, que las chicas jugamos, amamos esto y que este es el mejor momento para ganar el espacio que merecemos", completó la jugadora con paso por Argentino, Barracas Central, Centro Galicia, Temperley, Peñarol (Mar del Plata), Ameghino (Villa María), Salerno Basket (Italia) y la Universidad Austal (Chile).

"El básquet femenino no está mal, pero podría estar mejor. Hay pocos equipos y habría que hacer un trabajo de base incorporando chicas a las escuelitas. Estas cosas, como la visita de Las Gigantes y el torneo, ayuda mucho, por lo menos a que el básquet femenino sea más conocido y a que se desarrolle un poco más. Es una buena causa como para volver a impulsar el femenino", declaró Luciano Deminicis.

"Sé que no es fácil porque los clubes están complicados con los horarios, con las canchas, con otras actividades. Pero es muy importante que aprovechemos esto y que nos demos cuenta que -como digo siempre- el femenino tiene que tener las mismas oportunidades que el masculino y que Bahía sea Capital del Básquet para todos", cerró el entrenador de Estrella.