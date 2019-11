Tras 2 casos de gripe B en un colegio, aseguran que no es necesario faltar a clases

La inspectora distrital de Educación, Karina Mateucci, dijo que no hay razones para no mandar a clases a los chicos que no muestren síntomas, tras detectarse 2 casos de gripe B en una escuela.

Dijo que los 2 casos confirmados son 2 alumnas del colegio José Manuel Estrada de Punta Alta y que no se reportaron alumnos contagiados en otros establecimientos educativos.

La noticia de los casos de gripe B en el colegio causó alarma entre padres de alumnos, incluso algunos de los chicos iban a cursar con barbijos.

Mateucci aseguró que el protocolo de prevención y seguridad dentro de los servicios educativos es igual al de la gripe A y que se recomienda que los chicos con síntomas no concurran a la escuela por unos días, porque es altamente contagiosa.

Por su parte, el director del Hospital Municipal "Eva Perón", Omar Barrios, dijo que los casos están controlados y ya casi recibieron el alta médica.

Agregó que la gripe B es una enfermedad estacional que se repite año a año y que los centros de salud están preparados para atender a los pacientes contagiados.

La gripe B es una enfermedad estacional que se transmite de persona a persona y puede causar fiebre alta, tos seca, secreción nasal abundante y dolores musculares, articulares, de cabeza y de garganta.

La vacuna anual contra la gripe es una medida de prevención eficaz. Recomiendan evitar el contacto con personas contagiadas, mantener la higiene de manos y usar pañuelos descartables para toser o estornudar y consultar al médico. (Airevisión, elrosalenio.com.ar y La Nueva.)