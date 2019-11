"Hoy jugué cien veces mejor que ayer y perdí", comparó Guido Pella

El bahiense Guido Pella aseguró hoy estar "con bronca" tras haber perdido ante el alemán Philipp Kohlschreiber y no poder darle "el punto" a Argentina en el partido que disputaron por el Grupo C de la segunda serie de la Copa Davis.

"Estoy con bronca por no haberle podido dar el punto a Argentina", señaló Guido.

"Me da bronca -agregó-, pero es tenis, él tuvo chance de recuperar el quiebre y desde que me quebró no erró ninguna más".

En diálogo con TyC Sports, Pella manifestó además: "Son cosas que pasan. Es un jugador que lleva muchos años en el top 100 y ganó bien".

"Me da bronca -insistió- porque creo que hice un buen partido. Ayer jugué cien veces peor que hoy y gané, hoy jugué cien veces mejor que ayer y perdí", comparó.