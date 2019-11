Taurasi, la mejor jugadora del mundo, habló del nivel de Argentina, Rosario Central, Pepe Sánchez y los alfajores

Por Mikel Iñurrategui

El Preclasificatorio Olímpico americano femenino que culminará hoy en nuestra ciudad, tiene un atractivo particular más allá de tratarse un torneo de prestigio internacional.

Es que recibir a Estados Unidos en básquetbol siempre es especial y esta no es la excepción.

Ayer, Argentina sufrió el poderío de las norteamericanas y hoy tendrá la chance histórica de conseguir un boleto al Preolímpico.

Para eso, deberá vencer a Brasil, por 16 o más puntos, en el partido que comenzará a las 21 en el Dow Center. Antes, desde las 18.30, se medirán Estados Unidos -ya clasificado- y Colombia -ya sin chances-.

Más allá lo que genera USA, entre sus jugadoras sobresale la figura de Diana Taurasi, reconocida como la mejor jugadora del mundo y –posiblemente- la mejor de la historia.

Pese a no poder mostrar todo su repertorio por estar regresando de una larga inactividad por lesión en su espalda ("estoy a un cincuenta por ciento", reconoció), la jugadora de raíces rosarinas (su madre nació allí) tiene un carisma y aura especial que se nota dentro y fuera de la cancha.

Ayer, fue reconocida por la CABB antes del juego y por el público cuando fue presentada. Ella se despidió cantando con la gente y así ingresó a la sala de conferencia, coreando lo mismo que hacía minutos había gritado desde el parquet con el público.

En un perfecto español, Taurasi habló del nivel de Argentina, de su equipo, de Rosario Central, Pepe Sánchez, los alfajores y las carnicerías.

“Estos son momentos distintos para mí, desde chiquita escuché el himno argentino. Para mí este es un momento especial, es como estar en casa; tenía familia en Rosario y en Los Ángeles mirando el partido. Teniendo mi carrera hecha, jugar por última vez en Argentina con Estados Unidos para mí es un momento bien lindo”, dijo Taurasi.

Diana también se refirió al muy buen marco de público y a la atmósfera que se vivió en el Dow Center.

“Recién hablábamos (con sus compañeras), imagínate jugar con este marco todos los días. Te da ánimo, por eso las chicas (de Argentina) jugaron fuerte hasta lo último. Y están cerca, cuando el público y el país te da ánimo así jugás a otro nivel”, señaló Dee.

En una de las tribunas, detrás de la mesa de control, dos hinchas de Rosario Central acompañaron las acciones del juego y esperaron a Diana post partido para conocerla, al igual que decenas de personas (y jugadoras) a quienes recibió con mucho cariño.

“Los Canallas están en todos lados y ahora que le ganamos a River… Los rosarinos están en todos lados, ahora les voy a dar un abrazo; será un lindo momento”, precisó.

Al ser consultada, Diana analizó el futuro y los aspectos a mejorar por Argentina.

“Es un poco de todo, empieza desde que sos juvenil, ahí es cuando se enseñan los fundamentos que necesitás para este nivel y de a poquito lo están logrando. Tienen que seguir jugando a este nivel y tener la confianza de que puede competir contra cualquiera”, señaló.

“Yo creo –agregó- que el sistema que hizo Pepe (Sánchez) acá puede ayudar mucho al básquet de todo del país”.

"¿Si dirigiría la Selección Argentina? Si me dan alfajores…”, no dudó.

Estos días en Argentina y especialmente en Bahía Blanca le recuerdan su año que vivió en Rosario, según contó.

“Cuando veo la carnicería, la verdulería, me acuerdo de mi viejo que me daba unos pesos y me decía ‘andá a comprar las facturas para el domingo’. Son todas cosas que recuerdo que viví en el 95 con mi hermana, que no nos queríamos volver a Estados Unidos”, rememoró Diana.

La mejor jugadora del mundo respondió algunas preguntas más, tradujo otras hacia su entrenadora y dejó la sala de conferencia luego de dar algunas fotos, con la misma amabilidad que se mostró desde que arribó a Bahía.

Esta tarde, desde las 18.30, se despedirá adentro de la cancha y volverá a dejar su buena vibra en el aire…

El fixture

Jueves 14

Estados Unidos 76-61 Brasil

Argentina 63-67 Colombia

Sábado 16

Brasil 61-33 Colombia

Argentina 34-91 Estados Unidos

Domingo 17

18.30 > Estados Unidos vs Colombia

21.00 > Argentina vs Brasil

Las entradas

Pueden adquirirse en www.ticketbahia.com -hasta el mediodía-, a un valor de $200, incluyendo los dos partidos del día.

También se venderá en la boletería del estadio un remanente, desde las 17 de cada jornada.

La gente que aún no conoce como es la dinámica del Dow Center, debe saber que no se puede ingresar con alimentos ni bebidas (tampoco mate) a la cancha. Puede salir, consumir y volver a ingresar.

Los planteles

Argentina (#27 en el ranking)

1 - Luciana Delabarba (base, Quimsa)

4 - Macarena Rosset (escolta, San Giovanni)

6 - Victoria Llorente (ala-centro, Embutidos Pajariel Bembibre)

8 - Andrea Boquete (alera, Patatas Hijolusa León)

9 - Celia Fiorotto (centro, Quimsa)

10 - Agostina Burani (centro, Obras Sanitarias)

12 - Ornella Santana (ala-centro, CB Almería)

13 - Débora González (escolta, Athena Basket)

14 - Sofía Aispurúa (ala-centro, Obras Sanitarias)

22 - Natacha Pérez (alera, Berazategui)

24 - Sol Castro (ala-centro, Lanús)

30 - Florencia Chagas (base, Famila Schio)

DT Leonardo Costa

Brasil (#15)

2 - Lays da Silva (base, Vera Cruz Campinas)

3 - Isabela Ramona (escolta, Uninassau)

5 - Raphaella Monteiro (alera, Ituano)

7 - Patricia Teixeira (escolta, Vera Cruz Campinas)

8 - Tainá Paixão (escolta, Sampaio Basquete)

10 - Tati Pacheco (alera, Ituano)

11 - Clarissa Santos (ala-centro, Lyon Asvel)

12 - Damiris Dantas (ala-centro, Busan BNK Sum)

14 - Erika de Souza (centro, San Sebastián)

18 - Débora Costa (base, SESI Araraquara)

24 - Stephanie Soares (ala-centro, The Masters University)

97 - Mari Dias (ala-centro, Vera Cruz Campinas)

DT José Neto

Colombia (#37)

4 - Manuela Ríos (base, Politécnicos)

5 - Wendy Coy (alera, Guerreros de Bogotá)

6 - Yuliany Paz (centro, Antioquia)

7 - Sara Olarte (base, Copacabana de Antioquia)

9 - Naylee Cortes (ala-centro, Guerreros)

10 - Mabel Martínez (alera, Quimsa)

12 - Jenifer Muñoz (escolta, Universidad de Medellín)

14 - Marlyn Vente (centro, Panamericanos)

15 - Isabel Rodríguez (escolta, Escuela Nacional del Deporte)

17 - Myriam Alonso (escolta, Vélez Sarsfield)

18 - Esperanza Morales (centro, Sagrado Corazón Cáceres)

19 - Daniela González (ala-centro, Valle)

DT Luis Cuenca

Estados Unidos (#1)

5 - Seimone Augustus (alera, Minnesota Lynx)

6 - Sue Bird (base, Seattle Storm)

9 - A'ja Wilson (ala-centro, Las Vegas Aces)

12 - Diana Taurasi (escolta, Phoenix Mercury)

13 - Sylvia Fowles (centro, Minnesota Lynx)

16 - Nnemkadi Ogwumike (ala-centro, Los Angeles Sparks)

17 - Skylar Diggins-Smith (escolta, Dallas Wings)

18 - Chelsea Gray (base, Los Angeles Sparks)

22 - Diamond DeShields (alera, Chicago Sky)

24 - Napheesa Collier (alera, Minnesota Lynx)

25 - Kelsey Plum (base, Las Vegas Aces)

34 - Arike Ogunbowale (escolta, Dallas Wings)

DT Cheryl Reeve

