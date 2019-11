Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

“Es importante que todos acordemos qué significa un chico perdido, el valor del tiempo para encontrarlo y que trabajemos en conjunto”, dice Lidia Grichener, presidente a nivel nacional de Missing Children, la asociación civil que busca chicos perdidos en nuestro país desde hace 30 años.

“Policía, justicia, ONGs, comunicadores, maestros, todos tenemos que ayudar. La colaboración depende de dónde estés. Si sos policía y tenés que tomar una denuncia, hay que hacerlo inmediatamente. Antes estaba instalada la idea de que había que esperar 24 o 48 horas y eso no es cierto. Se debe realizar enseguida”, agrega.

Grichener disertó ayer en el aula magna de la UNS, en el marco de unas jornadas conmemorativas por los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la organización del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Bahía Blanca.

--Cuando se detecta que un niño, niña o adolescente se perdió. ¿Qué hay que hacer?

--Se recomienda que apenas se detecta que un chico está perdido hay que hacer la denuncia. Lo mejor es ir a la comisaría porque podés aportar todos los datos, fotos, firmás la denuncia y la policía se la transmite a todos los actores involucrados. Así podemos trabajar rápido.

“Pero también la sociedad tiene que estar atenta. Cuando los medios están contando de un chico perdido hay que prestar atención, a veces conocés a gente que tiene alguna relación con la persona que se está buscando y cualquier detalle que pueda parecer insignificante quizás termine siendo fundamental”.

--¿Observan que en este tiempo aumentaron los casos de chicos perdidos o se visibilizan más las denuncias?

--Entendemos que se visibilizan más, porque si miramos la trayectoria general estamos parejos. No obstante, hace 5 años sí se observó un salto en la cantidad de denuncias debido a que en ese momento se difundió mucho más la idea de cómo denunciar para iniciar las búsquedas rápidamente. Creo que eso ya está muy instalado en la sociedad.

Lidia Grichener

--¿Y las causas que llevan a estas situaciones son similares en el tiempo o notan cambios en algunas características?

--Si tomamos como ejemplo a las chicas que se van de sus casas por la crisis propia de la adolescencia, nos llama la atención cómo bajó la edad. Antes hablábamos de 16 años, después de 14 y ahora tenemos a chicas de 10 en esas circunstancias. Y no se trata de personas que sufren violencia o abusos, sino que no se sienten cómodas o se sienten grandes y quieren otras libertades.

--¿Qué falla?

--Hace falta mucha prevención, mucha charla. Hoy las familias tienen grandes dificultades, económicas y de otro tipo, que tal vez les quitan tiempo para hablar con los chicos. Ese puede ser uno de los factores.

--¿Algún otro rasgo propio de estos tiempos?

--También están en aumento los casos donde alguno de los padres se lleva a los hijos. Hay que quitarse la idea de que si un chico está con uno de sus padres no está perdido. ¿Por qué no pensamos qué le pasa a esos chicos que están en situaciones delicadas, como sufriendo mentiras? Niños y adolescentes que, cuando van a la escuela y les piden documentación, los cambian de colegio para evitar dejar ciertos rastros. Incluso situaciones en las que a una nena la disfrazan de varón para que no se la reconozca.

“Pedimos que se piense en esos chicos que están obligados a perder su cotidianeidad. Hay historias muy tristes. Recuerdo a tres hermanitos a quienes se los había llevado la madre y, cuando los devolvió, a uno lo tuvieron que llevar a una clínica psiquiátrica y todavía está ahí por culpa de las mentiras a las cuales fue sometido y otras cosas que le pasaron.

“A los padres les pedimos que no tomen a los hijos de rehenes. Hay dos nenitas que están en Venezuela y, a pesar de todos nuestros pedidos, es imposible traerlas. El padre las reclama porque las tiene la madre, que se dedica a vender drogas”.

Grichener con referentes del Consejo Local y otras entidades.

--¿Cuál debe ser el rol de los medios?

--Sabemos que en Bahía trabajan de manera inmediata y que llegan muy rápido a la población. Están muy presentes y eso es muy bueno, aunque lamentablemente no sucede en el resto del país. Los medios de otras ciudades deberían tener muchísima más participación. En la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil que te publiquen la noticia de una pérdida. Hay casos que llegan, pero la mayoría no.

“En cambio, hay otras empresas que sí tienen una participación muy efectiva. Publican las fotos en sus comunicaciones internas, en carteleras, en envases de productos. Se está trabajando en distintas áreas, pero falta mucho. Obviamente el objetivo de máxima es otro: nos encantaría que los chicos no se pierdan”.

--¿Necesitan más voluntarios? ¿Con qué perfiles?

--Por supuesto y de todos los perfiles. En Bahía Blanca por suerte hay varios pero nos hacen falta muchos más, somos apenas 19 contando a los de esta ciudad. Quienes quieran sumarse que nos escriban a info@missingchildren.org.ar o nos llamen al 0800-333-5500 y van a ser siempre bienvenidos. Pero hay que entender que el voluntariado exige una responsabilidad y requiere de una formación que nosotros mismos les brindamos.