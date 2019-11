“Nos mintieron tanto que ya no creo en nadie”, dijo la madre del submarinista puntaltense

La madre del tripulante puntaltense del submarino ARA “San Juan” dijo que “la Armada se olvidó de todos, principalmente de los padres” de los submarinistas y que “más allá de la medalla necesito saber dónde están, qué día fallecieron”.

María Rosa Belcastro es la madre del teniente Fernando Villarreal (38), quien al igual que el resto de los familiares de los 44 submarinistas, reciben hoy la medalla “Al Honor Militar”, otorgada por la Armada, a 2 años de la tragedia del “San Juan”.

El acto es a las 15:30, en la Base Naval Mar del Plata, cuna de los submarinos argentinos.

“Quiero algún tipo de respuesta, pero no sé qué podrán decir. Ya nos mintieron tanto que ya no creo en nada. Quiero pruebas, no quiero más palabras. Espero que la Armada y principalmente la jueza se decidan, porque hay imputados que siguen en sus casas. Necesito saber la verdad”, se lamentó.

“Estoy muy emocionada porque ya desde la semana pasada comenzaron los homenajes a Fernando de parte de toda la comunidad. De quienes más esperamos, no tenemos respuestas: la Armada. Espero que tengamos un poco de justicia, es lo que espero para mi hijo y para todos los chicos que formaron parte de la tripulación”, dijo Belcastro por Punta Alta Visión.