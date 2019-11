"No al Golpe de Estado", manifestó la comunidad boliviana de Villarino

Integrantes de la comunidad boliviana de las localidades de Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich y de Pedro Luro, se manifestaron esta mañana en repudio a la situación institucional que vive Bolivia.



Parte de la comunidad que se dedica a trabajos agropecuarios, como a cosecha del ajo, entre otros, se movilizaron con banderas argentinas y bolivianas junto a pancartas que rezaban "No al Golpe de Estado", "Basta de Discriminación" por distintos puntos de la localidad de Pedro Luro.



Al respecto, Rolando Rodríguez, integrante de la comunidad boliviana, afirmó que "la idea es movilizarnos por el golpe de Estado que pasó en Bolivia y queremos pedir disculpas a la población que se siente tocada o molestada, pero que sepan entender".



"Tengo familia en Bolivia, estuve hablando anoche, donde me comentaron que no pueden salir del campo a poder expresarse ni movilizarse para llegar a La Paz y ser escuchados", agregó a la prensa local.



El hombre dijo que "lo que pedimos nosotros es que haya democracia, ojalá que haya paz en Bolivia, por eso estamos realizando la movilización". (Télam)