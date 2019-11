“Demostramos tener mucha más actitud”, dijo Juani Bellozas

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Un poco de memoria. El pasado 25 de octubre el campeón Napostá estuvo al borde de la eliminación. Inesperado 0-2 ante Pueyrredón, el 6º en la fase regular.

Hoy, martes 11 de noviembre, el equipo dirigido por Sebastián Aleksoski está a un triunfo de clasificar a la final del torneo de básquetbol de Primera.

Lo que pasó en el medio acaso tenga que ver con lo que Juan Ignacio Bellozas señaló como aspecto clave y diferenciador en el 2-0 frente a Bahiense del Norte.

“Demostramos carácter. Otra vez. Es un rival muy complicado, son muy ordenados y no se salen del libreto. El de hoy fue un punto de inflexión en la serie”, afirmó el ala-centro de Napostá, tras el 91-85 en el Antonio Palma.

El propio Bellozas, con un gran primer cuarto (12 puntos, para un global de 25), se encargó de emparejar el marcador tras un inicio de la visita muy fino con el aro, que tuvo una ausencia importante como la del centro Federico Repetti (en reposo por faringitis).

En su reencuentro con el Antonio Palma el dueño de casa contó con la mano caliente de Gustavo Gentili para mantener la ilusión con 6-8 en triples en la noche (Napo venía de hacer 2-17 en el Manu Ginóbili).

Se jugó en ese contexto. Las defensas no fueron tan exigentes como en el juego 1 y la metieron seguido.

Bahiense tuvo lo suyo. El ingreso de Martín Fagotti como titular lo mantuvo en partido durante la primera etapa (19 puntos, con 3-4 en triples), mientras que el Pollo Morán asumió el protagonismo en el 4C, cuando a 2m de iniciado el período un doble de Bellozas alejó al local 75-64...

El Pollo entregó 15 puntos en el último cuarto, con 10-10 en libres. Pero lo más impactante fue que convirtió 11 tantos en ataques SEGUIDOS para el elenco de Alejandro Navallo.

Un poco la consecuencia de la apuesta de Napostá por marcar en zona, esperando por bajos porcentajes de Bahiense (5-13 en t3 en el ST) aunque sin poder controlar al experimentado base.

“La idea era que tirasen de afuera y esperar que tuvieran un porcentaje bajo, pero la metieron y siguieron yendo para adentro. En el último cuarto les agarramos un poco la mano, que fue cuando nos alejamos, cerrándonos con los perimetrales que penetraban”, explicó Juani.

También el rebote ofensivo fue una de las claves para el ganador. El propio Bellozas, quien totalizó 13 capturas, fue el más activo en el rubro (6 de los 12 en vidrio ajeno).

“La verdad que intento ir a todas... Es mi fuerte. Hoy se dio que pude agarrar muchos rebotes y por suerte ganamos, que es lo más importante”, afirmó.

Pero con Morán cargando la mochila el tricolor estuvo cerca de lograrlo, a pesar de un segundo tiempo productivo de Nicolás Quiroga (13).

A 54s el base visitante hizo 2-2 para reducir la desventaja a 87-82 y a 43s Esteban Silva concretó 1-2 para achicar otro punto (87-83).

Hasta que dos libres de Matías Martínez a 40s y el tiro de 3 que falló el Pollo a 35s, precipitaron el final.

-¿En qué aspectos, más allá de lo que reflejan los números de la serie (2-0), es superior Napostá a Bahiense?

-Demostramos mucha más actitud que ellos. Inclusive el otro día, teniendo bajos porcentajes, ganamos con las ganas y la enjundia. Es lo que nos caracteriza y no es negociable. Tenemos que estar siempre al cien, no regalar nada y con eso ya tenemos un gran plus.

