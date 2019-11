Video: el especial y emotivo homenaje de Gina Schumacher a su papá Michael

En conmemoración al 25° aniversario del primero de los siete títulos de su padre en la Fórmula 1, Gina María Schumacher realizó un especial y emotivo homenaje en un espectáculo ecuestre en Italia.

De 22 años, Gina, quien sigue los pasos de su madre Corinna en la equitación, se vistió con indumentaria de Michael de su época de Ferrari, disfrazando a su caballo cual monoposto del Cavallino, y saltó a modo de exhibición durante varios minutos.

Al ritmo de AC/DC, la hija mayor del Kaiser, quien continúa internado en París donde está siendo sometido a un tratamiento de células madres, no solo que imitó la indumentaria (casco incluido), sino que además simuló una especie de Pit-Stop de Fórmula 1.

"Un día (Michael) me dijo que Gina-Maria sería mejor que yo, y eso no me gustó demasiado. Pero tenía razón. Yo trabajaba día y noche con los caballos tratando de entender todo. Él decía que yo era demasiado amable, mientras que mi hija tenía más carácter", manifestó Corinna.