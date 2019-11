Un artesano de Tres Arroyos prepara el bastón de mando de Kicillof, quien pidió "que no sea ostentoso"

Un artesano de Tres Arroyos trabaja junto al orfebre Juan Carlos Pallarols en la confección del bastón de mando que recibirá Axel Kicillof cuando asuma como gobernador el próximo 10 de diciembre.

Se trata de Pedro "Perico" Medina, de 55 años, quien realiza trabajos en plata desde hace más de tres décadas y a quien el gobernador electo le pidió que diseñe un bastón "que no sea ostentoso".

En declaraciones a Télam, el orfebre precisó que la figura de Kicillof lo entusiasma mucho dado que le parece "de lo más esperanzador de la política argentina", por lo que se le ocurrió la idea de cincelar su bastón.

Así fue que Medina se comunicó con el equipo del gobernador electo a través del diputado bonaerense Carlos "Cuto" Moreno, también oriundo de Tres Arroyos, para ofrecerles la confección de ese símbolo de protocolo.

"Me puse en contacto con ellos para ver si habían resuelto algo y qué era lo que querían. No tenían nada ya que no es algo que les seduzca mucho. Desde un primer momento me remarcaron que no querían trasmitir una imagen de opulencia en este momento de crisis", relató a esta agencia.

Perico, como lo llaman sus allegados, contó que "como es un trabajo que no implica costo para nadie", porque lo hacen "ad honorem", luego aceptaron.

Aclaró que como el bastón de mando tradicionalmente lo hace el también bonaerense Juan Carlos Pallarols, a quien describió como "un maestro" y "amigo", enseguida le consultó si estaba de acuerdo en que lo hicieran entre los dos.

De acuerdo a Medina, Pallarols aceptó y él confeccionará "la empuñadura de plata del bastón, que es lo que lleva la parte simbólica" y Pallarols "lo va a armar y le pondrá la madera".

Si bien explicó que no tiene totalmente definido el diseño, confirmó que Kicillof les pidió "que no sea algo ostentoso".

"Mi idea es hacer algo de plata. El bastón lleva habitualmente un escudo esmaltado y enmarcado en laureles en oro. No le vamos a poner oro por este mensaje de austeridad que Axel busca dar. Será de plata y el diseño será de estilo de platería pampa, muy despojado en lo ornamental y con pocos firuletes", describió.

A la vez, expresó que la pieza podría contar con una estrella federal "como símbolo del federalismo que fue usado por el gobernador Juan Manuel de Rosas y el caudillo Angel Vicente 'Chacho' Peñaloza".

"Para mí hacer este trabajo es una alegría bárbara. Es para la democracia un trabajo muy representativo, cargado de significado", expuso y consideró que la figura de Kicillof le resulta "muy interesante".

"Está súper preparado, es humilde y sencillo, dio muestras de su capacidad de gestión y honestidad. Ojalá haga una buena gestión", dijo.

Otras gestiones

La vara de mando que lució Daniel Scioli al asumir -con motivos gauchescos- había sido realizado en madera de algarrobo con empuñadura de plata en un taller de orfebrería de San Antonio de Areco.

Contaba con una espiga de trigo con granos, que representan a los distritos bonaerenses, el escudo de Buenos Aires encuadrado con dos guardas pampas y un yunque dentro de una rueda dentada, todos con incrustaciones de oro y plata.

En tanto, el bastón de María Eugenia Vidal fue confeccionado por Pallarols y contaba con el escudo bonaerense. (Télam)