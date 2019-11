La agenda del domingo tiene deportes para todos los gustos

Fútbol

**Desde las 17, se disputa la vuelta de la llave de cuartos de final del Clausura de la Liga del Sur, con los siguientes duelos: Sporting vs Tiro Federal (1-0), Liners vs Libertad (3-1), Huracán vs Bella Vista (3-1) y Villa Mitre vs Rosario (0-0).

**A las 16, en Gral. Daniel Cerri, Sansinena se mide ante Deportivo Madryn, por la undécima fecha de la Zona 2 del Federal A. Una hora más tarde, Olimpo visita en Mendoza a Huracán de las Heras de Mendoza por la misma zona.

**En la continuidad de la decimotercera fecha de la Superliga Argentina, se desarrollan los siguientes partidos: River vs Rosario Central (a las 11, por Fox Sports Premium), Aldosivi vs Gimnasia (a las 13:25, por TNT Sports), Newell's vs Defensa y Justicia (a las 15:30, por Fox Sports Premium), Racing vs Huracán (a las 17:45, por Fox Sports Premium) y Vélez vs Boca (a las 20, por TNT Sports).

Básquetbol

** A las 20.30 Bahía Basket debuta en la temporada 2019-20 de la Liga Nacional. Recibirá a Hispano Americano de Río Gallegos en el Dow Center.

Tenis

**A las 11, el serbio Novak Djokovic se mide ante el italiano Matteo Berrettini en el comienzo del ATP Final's con disputa en Londres. Luego, a las 17, será el turno del suizo Roger Federer ante el austríaco Dominic Thiem. Televisa ESPN.

**Desde las 14, se llevarán a cabo las finales de la Copa Aniversario Club Pacífico, torneo válido por el circuito local de la Federación Bahiense de Tenis.

Fierros

**El kartódromo de Cabildo será escenario, desde las 9:45, de la última fecha del año del Superkart del Sudoeste.

**A las 11:20, se pone en marcha la decimocuarta edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires del Súper TC2000 en el Oscar y Juan Gálvez. Previamente, desde las 10, irá la segunda final de la Fiat Competizione con la participación del bahiense Juan Bojanich. Televisa TyC Sports.

**De 16 a 18, en el Parque Independencia, se producirá el lanzamiento oficial del Campeonato Estival de Midget 2019/2020.

**A las 10:45, comienzan a disputarse las competencias finales correspondientes a la novena y última programación de las Categorías Zonales con sede en Viedma.