Desde los 12 pasos, Villa Mitre dio un gran salto y accedió a semifinales

Villa Mitre y Rosario tuvieron una de las series más reñidas del último tiempo. En el cotejo de vuelta de los cuartos de final del Clausura, ambos protegieron sus arcos, no dejaron espacios y pudieron generar pocas ocasiones. Tras el 1-1 en los noventa, Villa Mitre se impuso por 5-4 en penales y se llevó el premio mayor.

Los de Daniel Correa se habían puesto en ventaja en el partido por intermedio de Marcelo Erbin, tras una gran jugada de Gabriel Jara que lo dejó con el arco a disposición. A falta de 15 para el final y con superioridad numérica, Ignacio Pierce puso la igualdad para los de Marcelo Katz.

Las claves

Ambos equipos jugaron esta llave como lo que realmente era: una final. Los errores defensivos fueron muy pocos, pero tampoco lograron generar asociaciones para dañar a su rival. Nada que reprocharse para Rosario, que fue un hueso duro de roer para La Villa, a pesar de haberse quedado con las manos vacías.



La figura

En los penales, David Rodríguez. El arquero tricolor, que había tenido una floja respuesta en el gol de Rosario, se lució bajo los 3 palos en la definición, tapando los disparos de Nicolás Achigar (el segundo de la serie, a su palo derecho) y de Julián Pérez (último de Rosario, que empezó pateando, sobre su poste izquierdo).

En el partido, difícil. Quienes con actuaciones discretas se destacaron en un partido muy chato fueron los zagueros de ambos equipos: los pibes Acosta y Balvidares por el local y los experimentados Brunelli y Romero por la visita.

Video: mirá la nota con el héroe de la tarde





Los goles

1-0. Gabriel Jara encontró espacios con Rosario parado en campo rival y desbordó por derecha, envió el pase al medio y dejó solo a Marcelo Erbín, que definió contra el poste derecho de Julio Arias.

1-1. Medina la peinó y Pierce apareció en soledad por el sector izquierdo del área. El atacante remató de derecha contra el primer palo y se encontró, para su fortuna, con una débil respuesta de David Rodríguez. Empate y alivio para los de la casaca francesa.

El árbitro

David Calfín no estuvo a la altura de las circunstancias. Durante el primer tiempo, cortó demasiado el juego, midió con distinta vara jugadas idénticas por un lado u otro. En el complemento, sabiendo lo que se jugaba en esta serie, llamó a dos jugadores por lado antes del lanzamiento de un tiro de esquina: amarilla para Emanuel Rosales en el visitante y misma sanción para Enzo Yáñez en el anfitrión. Segundos después, advirtió que el 5 de Villa Mitre ya estaba amonestado (desde los 20 de la primera etapa) y debió expulsarlo. Daría la impresión que, de haberlo advertido, hubiera optado por mostrarle la tarjeta a otro jugador tricolor; ya era tarde e irreversible. Más allá de la jugada en particular, no inclinó la cancha en ningún momento y se equivocó mucho para los dos.

Entró y cumplió

Las cosas del fútbol. Santiago Acosta debió ocupar el lugar de Sergio Escudero en la zaga central y cumplió las expectativas. Para colmo, el central fue el encargado de patear el sexto tiro desde los 12 pasos que le dio la clasificación a Villa Mitre. Premio a la perseverancia para el exOlimpo.





La síntesis

Villa Mitre 1 (5)

D. Rodríguez 7

Ullman 5

ACOSTA 7

Balvidares 6

Tanner 6

E. Vallejos 4

Yáñez 6

E. González 6

L. Rosales (c) 4

Erbín 6

Jara 6

DT: D. Correa



ROSARIO 1 (4)

Arias 6

Bocca 5

Brunelli 6

J. Romero 6

E. Rosales 5

J. Pérez 4

D. Fernández (c) 6

J. Gómez 4

Medina 5

Ovando 6

Pierce 6

DT: M. Katz.



GOLES: Erbín (VM), a los 53m. y Pierce (RPB), a los 32m.

PENALES. Para Villa Mitre anotaron E. González, Parra, Tanner, Erbín y S. Acosta. En tanto, Arias contuvo el remate de L. Rosales; Para Rosario convirtieron Pierce, Ovando, J. Romero y E. Blanco. Mientras que David Rodríguez desvió los disparos de Achigar y J. Pérez.

INCIDENCIAS. Fueron expulsados Yáñez (VM), a los 57m. y Brunelli (RPB), a los 93m.

CAMBIOS. 67m. Tejada por Jara y 73m. Parra por E. Vallejos, en Villa Mitre; 56m. E. Blanco (5) por J. Gómez y 61m. Achigar (4) por E. Rosales, en Rosario.

ÁRBITRO. David Calfín (4).

CANCHA. Villa Mitre (8).