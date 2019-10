Pichetto en Bahía: "Kicillof también podría alentar el saqueo, el robo a bancos y a matar gente"

"(Axel) Kicillof también podría alentar el saqueo, el robo a bancos y a matar gente. Lo que dijo es una verdadera estupidez que define el perfil y la psicología que tiene este personaje que quiere gobernar al principal distrito de la Argentina".

El compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri, el senador Miguel Angel Pichetto, criticó hoy con dureza en nuestra ciudad al candidato a gobernador del Frente de Todos por sus recientes declaraciones en un programa televisivo, donde sostuvo que en los últimos tiempos hubo gente que perdió el trabajo y comenzó a dedicarse a la venta de drogas.

En conferencia de prensa en el puerto bahiense, ante la pregunta de La Nueva, Pichetto agregó: "Los bonaerenses tienen que repensar el voto, tienen que pensar claramente qué van a hacer con esa arma tan importante que es el voto el 27 de octubre. Hay que escuchar con mucho detenimiento las estupideces que dice este muchacho. Alentar el narcotráfico porque la gente no tiene trabajo.... ese es un debate que también hay que dar en profundidad en Argentina".

De gira por la región junto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y acompañado por el intendente Héctor Gay y el titular del Consorcio del Puerto, Miguel Donadío, el legislador rionegrino prosiguió:

"En este momento estamos parados en esta ciudad que es parte de la Argentina potencia, un lugar donde el país crece todos los días, donde la gente se levanta a la mañana y va a trabajar, no a buscar el plan. Si logramos integrar a esta ciudad y su puerto con Vaca Muerta, si conseguimos cumplir el viejo sueño de la Unión Industrial de Bahía Blanca en torno a estos proyectos, vamos a crecer. El futuro no pasa por la Argentina marginal del Conurbano, de la trata, de la droga, que alienta este candidato a gobernador, que además reivindica a los curitas villeros. Van a hacer lo mismo que en el 73, es el mismo escenario. No aprenden, vuelven a chocar con la misma piedra".



Gay, Frigerio, Pichetto y Donadío

Acerca de las elecciones, Frigerio manifestó: "Estamos trabajando para revertir el resultado de las primarias, creemos que toda esta movilización que se está dando por la Argentina, el contacto con los vecinos, es importante".

El ministro señaló que se encuentran explicando cuál creen que debe ser el futuro del país "reconociendo problemas como la inflación, que no hemos podido resolver como no la pudo resolver individualmente ningún espacio político hace 70 años. Por eso la etapa que viene es de una ampliación de la base de sustentación política para tener un gobierno de verdadera unidad nacional, con referentes de otros partidos, para enfrentar este flagelo que le quita el sueño a muchas familias de nuestro país".

Y añadió: "Pero también le hemos dado una batalla cuerpo a cuerpo al narcotráfico y a los delitos comunes, que han bajado en la Argentina. Y hemos empezado a luchar en serio contra las mafias, como no se había hecho antes".

Pichetto y Frigerio tendrán una serie de reuniones en Bahía Blanca con referentes locales y regionales de Juntos por el Cambio. Permanecerán hasta mañana en el distrito.