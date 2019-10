Se reclaman deudas por supuestas pérdidas internas de agua potable

El concejal Daniel Medina dijo que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un nuevo pedido al municipio para que solicite a la empresa ABSA que aclare los mecanismos de facturación domiciliaria y particularmente los casos en donde se reclaman deudas por supuestas pérdidas de agua internas de las viviendas.

"La semana pasada un vecino de Ciudad Atlántida me trajo una factura que pasó de tres mil a ocho mil pesos. La empresa argumenta pérdidas internas. No es el primer caso de este tipo que recibimos en Bien Común, lo cierto es que cuando esos vecinos llaman a un plomero para que detecte esas pérdidas, que según la empresa generan esos consumos exagerados, no aparecen. Lo que sí se verifica luego es que los medidores son antiguos o están tapados de tierra. Los casos de este tipo son reiterados en diferentes lugares de Punta Alta. Muchos vecinos terminan pagando cuando realmente las perdidas son incomprobables".

"Queremos que se defienda el bolsillo y el municipio intervenga, a esos vecinos no se les puede sugerir que paguen y luego esperen una respuesta, hablamos de mucho dinero", agregó.

Precisó que en los Barrios Albatros, del sector norte de Punta Alta, las boletas de los servicios de agua superan los mil pesos en varios lugares y que debería revisarse el método de cálculo para defender el bolsillo.

"Esto lo hemos planteado por escrito ante la OMIC y tampoco recibimos respuesta o acompañamiento de los funcionarios políticos del Ejecutivo. Nosotros no criticamos a nadie señalando este reclamo, simplemente pedimos que se cumpla la ley. La facturación de los servicios públicos debe ser clara y acorde a la prestación. El deber de la correcta información al consumidor es de las empresas y el municipio debe controlarlo y proteger el interés colectivo".