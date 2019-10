Agencia Martina va por el ascenso en Veteranos C

Un triunfo no le permitirá asegurarse el título, pero lo puede hacer ascender mucho antes de lo que se hubiese imaginado. Agencia Martina, líder indiscutido de Veteranos C, está a un “soplido” de subir de categoría, y lo puede conseguir este sábado (5 de octubre) cuando se dispute la fecha 18 del torneo Oficial de la Liga Comercial.

Quedan 15 unidades en juego y el “Agenciero” le lleva 12 al que va tercero: Villa Iris. Por eso, en caso de ganarle a Refrigeraciones Bahía y que el “villero” pierda o empate su compromiso contra Marmolería Austral, sellará el ascenso pero no el campeonato.

¿Por qué no puede festejar por partida doble? Porque atrás, 9 unidades más abajo, lo tiene a Segu Sur, que se mide con el debilitado Ac Construcciones pensando que el sitial de privilegio no es una quimera.

En Veteranos A, Ferretería TyC quiere seguir allanando su camino para el decimonoveno trofeo y en la B, Sea White va por otra victoria que lo acerque aún más a una consagración que parece tan posible como viable.

En Primera A, Marmolería Sáez ya salió campeón y en la B, el vanguardista Ferro Expreso recibió buenas noticias en la semana: Carnicería La Tradición, que en la jornada pasada superó 1-0 a Mantelec, no sumó esos tres puntos por encontrarse desafiliado (sanción del Tribunal de Penas), por lo que ahora tiene 36 “porotos” y no 39.

En la C, los 6 elencos de arriba están separados por media docena de unidades. Para el infarto...

En Seniors se llevará a cabo la 17ª programación, aunque toda la atención está centrada en la B, donde Polirrubro El 19, el único invicto de la presente edición de la Liga, ya salió campeón y ascendió.

Por el otro pasaporte, a dos cotejos para el cierre de la competencia, va su escolta, Pinturería Colorshop, que se mide con el tercero, Autorepuestos del Oeste. Si “pinta” la victoria, logrará subir porque sacará 5 puntos de ventaja cuando van a quedar apenas 3 en juego.

Los horarios: 14:20 para Veteranos y 16 para Primera. En caso de Seniors, actuarán a primer o segundo turno según la confección del fixture.

La fiesta tiene fecha

El sábado 21 de diciembre se llevará a cabo la Fiesta show y la entrega de premios de la Liga Comercial. Será desde las 21.30 en el salón de la Unión Ferroviaria (Don Bosco al 3.500) y, como todos los años, habrá espectáculos en vivo, sorteos, reconocimientos y los galardones para los mejores de cada una de las 8 categorías participantes.

El valor de la tarjeta será de 1.000 pesos y se puede abonar en dos cuotas.

Primera A

Podio de goleadores: 1) Yago Sabanés (Pastas Della Nona), 20 goles; 2) Leonel Eduardo Torres (Luz y Fuerza), 17; y 3) Samuel Laiño (Catalgás), 13.

Siguen las fotos y los festejos del anticipado campeón de Primera A. Su majestad... Marmolería Sáez.

Pastas Della Nona sabe que al primer lugar ya no puede llegar, y por eso se quiere aferrar al subcampeonato. Este sábado enfrenta a Catalgás.

Primera B

Podio de goleadores: 1) Santiago González (Carnicería La Tradición), 15 tantos; 2) Ricardo Trilarico (Reims), 14 y 3) Ángel Justino Martínez (Mantelec), 13.

Ferro Expreso quiere seguir siendo un "relojito" ante Reims. Partido "chivo" en la cancha 1 de Unión Ferroviaria.

Ultima chance para Rastro Vieytes, que tiene que ganar y rezar por otros resultados para no descender a la C. Enfrente tendrá al durísimo Ca.Na.Pi.

Mantelec y FM Cristal no se bajan de la pelea. No están tan mal...

Pilares. Leandro Fernández y Jorge Cerda, férreos defensores de FM Cristal.

Aguará y Am Refrigeraciones se medirán en Cerri.

Primera C

Podio de goleadores: 1) Diego Fernández (Refrigeraciones Bahía), 28 conquistas; 2) Walter Robledo (Taller Argat), 22 y 3) Ezequiel Rodríguez (Sea White), 19.

Entreverados y con ilusiones. Así están Taller Argat y Estrellas Amarillas en Primera C. El aurinegro le ganó 6-1 en el Preparación y 3-0 en el Oficial. ¿Se repetirá la historia?

Sea White, que en la primera rueda le ganó 3-1, está mejor posicionado que Autoservicio LyS. Y sueña...

Veteranos A

Podio de goleadores: 1) Diego Minor (Ferretería TyC), 16 goles; 2) Matías Vázquez (Ferretería TyC), 14; y 3) Ariel Amaya (Ferretería TyC) y Víctor Palma (La Carnicería de José), 11.

Video: El "Colo" Schumacher le da un toque de calidad

Le costó aceptar la invitación, pero su sola presencia jerarquiza de sobremanera la Liga Comercial. Horacio Schumacher cuenta con más de 300 presencias en la Liga del Sur, torneos Regionales, Argentinos A, B y C. Surgió en su querido Rosario Puerto Belgrano, pero también defendió las casacas de Villa Mitre, Bella Vista y Liniers.

"Ahora llevo con orgullo la violeta de 11 de Abril", le dijó a La Nueva.. El "Colo", quien despunta el vicio con amigos en una categoría (Veteranos A) que definió como "competitiva y muy profesionalizada".

Veteranos B

Podio de goleadores: 1) Mario Estrada (Auto Repuestos del Oeste), 20 tantos; 2) Martín Carrillo (Sea White), 17; y 3) Juanito Verdugo (MAS Empresa de Pinturas), 13.

Este partido entre Servicios HLB y MAS Empresa de Pinturas terminó 0-0. Que no se repita...

Primero contra último. Sea White va por otro "pasito" a la gloria frente a Alfa Rodamientos. Y está afilado...

Veteranos C

Podio de goleadores: 1) Ignacio Pascual (Agencia Martina), 26 conquistas; 2) Cristian Rivero (Dublin) y Gabriel Martini (Villa Iris), 16.

Seniors A

Podio de goleadores: 1) Héctor Martínez (El Mecano), 21 goles; 2) Carlos Amestoy (Don Carlos), 13 y 3) Esteban Masciale (Don Carlos), Marcelo Balestri (Arcidiácono) y Carlos Espíndola (Rastro Vieytes), 9.

Lejos de los puestos de arriba, Villa Muñiz y Casa Arcidiácono ya están pensando en la temporada venidera.

Seniors B

Podio de goleadores: 1) Nelson Salamida (Polirrubro El 19), 22 tantos; 2) Javier Bustos (Pinturería Colorshop), 10; y 3) Alejandro Bustos (Pinturería Colorshop), 9.

Con ganar, Pinturería Colorshop obtendrá el segundo ascenso en Seniors B.

Foecyt tiene una mínima chance de ser segundo. No se puede "espantar" ante Ave Fénix.

Video: Walter Calvento se convirtió en un "discípulo" de la Liga

Lleva 17 años consecutivos jugando en la Liga Comercial. Arrancó en Tavito, pasó por Rastro Vieytes, Sat Said y Autorepuestos del Oeste, su equipo actual. Walter Calvento es defensor, volante o delantero, zurdo y goleador. Entre 1990 y 1992 participó en la Primera de Pacífico, de la Liga del Sur, pero sus mejores logros los consiguió acá: campeón 2011 con Sat Said en Veteranos A, campeón con Autorepuestos en Veteranos C 2013 y Veteranos B 2015 (Preparación y Oficial).

"Es un gusto jugar en esta Liga con amigos y un montón de conocidos", deslizó el máximo artillero de Autorepuestos en Seniors B.