Vuelve Soda Stereo con Zeta Bosio, Charly Alberti e invitados especiales

Zeta Bosio y Charly Alberti anunciaron recientemente un nuevo reencuentro de Soda Stereo, Gracias Totales-Soda Stereo, un show que revivirá la obra del trío con invitados especiales como el cantante de Coldplay Chris Martin, Adrián Dárgelos y Benito Cerati.

“Hola a Todos ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Pero podemos evocarlo, invocarlo”, indicaron los músicos en el comunicado difundido a través de las redes sociales de la banda.

“Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá —continúan el bajista y el baterista—. Convirtiendo en posible lo imposible. De esa materia se hacen los sueños. Somos un puñado de canciones, solo eso y nada menos que eso, que parecen atravesar el tiempo y las generaciones”.

En la misma línea, llaman a los seguidores a la reflexión y alientan: “¿Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos? Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás”.

La serie de encuentros que proponen Alberti y Bosio para recrear la obra de Soda Stereo desembarcará en el Campo Argentino de Polo el 21 de marzo, pero comenzará en Bogotá el 29 de febrero y continuará por Santiago de Chile el 7 de marzo y Ciudad de México el 12 de marzo.

Entre los invitados que homenajearán a Gustavo Cerati también se destacan Richard Coleman, Andrea Echeverri de Aterciopelados (junto a quien Soda Stereo grabó una versión de Ciudad de la Furia), Fernando Ruíz Díaz, Rubén Albarrán (Café Tacuba), Juanes, León Larregui (Zoé), Gustavo Santaolalla y Mon Laferte.

“En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar. Gracias totales”, concluyeron.

Dos horas antes de publicar la novedad del reencuentro de Soda Stereo, los músicos subieron a las redes un video en blanco y negro, de apenas 36 segundos, donde aparecen los músicos tocando los instrumentos. (Télam)