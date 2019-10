El Banco Central endureció el cepo: el máximo de compra es de 200 dólares

El Banco Central dispuso esta noche un nuevo límite en la compra de dólares y cada persona podrá adquirir U$S 200 por mes.

Luego de que el viernes pasado haya superado los $ 65 para la venta y de que Alberto Fernández haya sido elegido presidente por el Frente de Todos, la divisa alcanzó su cepo más duro.

Hasta ahora, se podía comprar hasta 10.000 dólares mensuales y la entidad bancaria llegó a difundir un listado de personas que habían infringido la medida.

Para este lunes a las 8:30 se espera una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Las medidas anunciadas, en tanto, son transitorias, hasta diciembre de 2019.

Según lo informado hasta ahora por el Banco Central, el nuevo límite es de U$S 200 mensuales para la compra a través de cuenta bancaria por persona física y de U$S 100 en efectivo. Estos límites no son acumulativos.