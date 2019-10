Turismo Nacional: Sebastián Pérez se fue de San Jorge con una sonrisa

Por lo torcida que venía la mano, podría decirse que el bahiense Sebastián Pérez (Onix) dio vuelta la tortilla y cerró su participación en la décima fecha del año de Turismo Nacional con un buen sabor de boca.

El oportuno cambio de puesta a punto en su unidad, le permitió a Seba olvidar el mal sábado y remontar desde el 15° al 8° puesto en la final de la Clase 2 disputada en San Jorge, la cual quedó en poder del sureño Gastón Grasso (Etios).

Si bien sus chances de campeonato penden de un hilo, el menor de los Pérez logró nuevamente ser uno de los diez mejores de la divisional, con todo lo que ello implica en la exigente y competitiva categoría federal.

Por otra parte, el pigüense Fernando Gómez Fredes (March) cruzó la meta en un deslucido 29° puesto; resultado que lejos estuvo de colmar las expectativas y de emular las buenas actuaciones de las últimas fechas.

**Final: 1) Gastón Grasso (Etios); 2) Alejo Borgiani (Trend); 3) Wálter López (March); 4) Gastón Iansa (Kinetic); 5) Ever Franetovich (Palio); 6) Lucas Bagnera (Clio); 7) Gerónimo Nuñez (March); 8) Sebastián Pérez (Onix); 9) Renzo Testa (Palio) y 10) Miguel Ciaurro (Trend). 29) Fernando Gómez Fredes (March).

**Campeonato: 1) Ever Franetovich, 256; 2) Agustín Herrera 244; 3) Nicolás Posco, 211; 4) Sebastián Pérez, 203 y 5) Gastón Iansa, 192.

“Veremos cómo seguir”

Las matemáticas aún se lo permiten, pero está claro que la actuación en el Parque de la Velocidad condenó las chances reales de Juan Pipkin (Cruze) de pelear por el título en la Clase 3.

La cosa empezó mal desde el vamos, con el revés climático que atentó contra la estrategia de utilizar neumáticos de lluvia (la precipitación cesó antes de largar) y que retrasó a Juanito al 13° puesto en la segunda serie ganada por Antonino García (Focus).

Luego, en el plato fuerte de la jornada, a pesar del buen funcionamiento del vehículo que prepara Pablo Arana, Pipkin no pudo escalar más allá del 15° puesto en la finalísima dominada por Josito Di Palma (408), quien no vencía hacía 7 años.

“El auto era bueno pero estaba complicado para avanzar. Quedamos muy lejos en el campeonato, así que veremos cómo seguir. En los próximos días veré si correré las últimas o no”, dejó a entrever el bahiense.

El que no gozó ni un mínimo de fortuna fue el villalonguense Adrián (Focus), obligado a abandonar en la primera vuelta tras la rotura de un amortiguador como consecuencia de un toque con el chaqueño Juan Manuel Silva (All New Civic).

**Final: 1) Josito Di Palma (408); 2) Matías Muñoz Marchesi (Corolla); 3) Antonino García (Focus); 4) Mariano Werner (Tipo); 5) Julián Santero (Focus); 6) Emanuel Moriatis (Focus); 7) Leandro Carducci (Focus); 8) José Manuel Urcera (All New Civic); 9) Leonel Pernía (Vento) y 10) Joel Gassman (Cruze). 15) Juan Pipkin (Cruze) y ab. Adrián Percaz (Focus).

**Campeonato: 1) José Manuel Urcera, 224; 2) Emanuel Moriatis, 209; 3) Leonel Pernía, 202; 4) Facundo Chapur, 196 y 5) Juan Pipkin, 173.

**Próxima fecha: 17 de noviembre en el Juan Manuel Fangio de Rosario.