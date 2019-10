El funcionario de Buratovich que compró más de 10.000 dólares explicó por qué se saltó el cepo

Emilio Pérez Campanelli, un joven oriundo de Mayor Buratovich que se desempeña como funcionario público en una localidad de Córdoba, explicó las razones de por qué compró más de 10.000 dólares en un mes, saltándose el cepo cambiario.

"Cometí un error en las cuentas y superé en 300 dólares el tope establecido", explicó Pérez Campanelli a El Diario de Córdoba. Comentó que ocurrió porque en agosto compró 1.000 dólares que le acreditaron recién en septiembre.

“Luego, utilicé mis ahorros para comprar bonos que luego convertí en dólares, repitiendo ese proceso en tres oportunidades. Mis cuentas me daban que así adquiría algo más de 9.000 dólares, pero no conté los del mes anterior. Ese fue mi error”, señaló.

“Igual, quiero decir que hice todo dentro de la ley. Utilicé mis ahorros para comprar moneda extranjera dentro del sistema bancario y en blanco, con el fin de que no se desvalorice”, agregó.

Además, dijo que ya pidió al Banco Central que lo notifiquen de la situación y que le informen cómo solucionarlo. “La consecuencia es que no voy a poder comprar dólares, pero no es algo que me preocupe”, expresó.

“Soy licenciado en Desarrollo Local y Regional, especialista en Administración Pública y estoy haciendo una maestría en Desarrollo Territorial. Me gustaría usar mis ahorros para invertir en la economía real, productiva, y no en el sistema financiero. Pero yo no pongo las reglas [...] Las reglas ahora de Argentina son insólitas. En ningún lugar del mundo hay tanta rentabilidad en el sistema financiero”, comentó.

Emilio Pérez Campanelli se desempeña desde 2018 como director del Ente Regional de Desarrollo (EnRed) y docente universitario en la ciudad cordobesa de Villa María.