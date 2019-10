Interés legislativo para una ONG con fines ambientales

El Concejo Deliberante declaró de interés legislativo la actividad que lleva adelante la organización no gubernamental Hapic (Humedal Arroyo Pareja e Isla Cantarelli) y, en ese contexto, reconoció la importancia del cuidado del medio ambiente, subrayando la costa local.

La doctora Diana Durán, concejal del bloque Cambiemos, aseguró que “cada día nos preocupamos más por cuestiones ambientales. Día a día comprendemos que de su cuidado depende nuestra calidad de vida”.

“Pero existen instituciones como la ONG Hapic que se preocupan y ocupan del medio ambiente local a través de la investigación científica, la educación ambiental y la divulgación. Ello nos permite reconocer paisajes únicos como el humedal que he mencionado, que cada día es más visibilizado por la población y se debe a la labor de estos organismos no gubernamentales”.

Expresó que Hapic trabaja en el sitio desde hace unos cinco años y su accionar apunta al impacto producido por la acumulación de residuos, principalmente plásticos, y el impacto de especies invasoras introducidas, tales como la Ostra Japonesa.

Pero también, dijo, efectúa anualmente un censo de aves, impulsado por la “Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras” de la cual forma parte activamente y ha creado un observatorio de aves para contemplar el avistaje y aprender de ellas, amén de conservarlas y protegerlas (como al playero rojizo).

Además HAPIC está realizando el relevamiento de la flora, trabajo de altísima complejidad a cargo de la licenciada Guadalupe Álvarez, como parte del proyecto de declaración del sitio como Paisaje Protegido de Interés Provincial, lo que constituiría un hecho de gran relevancia para el distrito rosaleño.

En el segundo artículo de este proyecto “consideramos de suma importancia para el patrimonio natural rosaleño, el proceso que lleva a cabo la organización para propiciar el nombramiento del humedal Arroyo Pareja e Isla Cantarelli, como paisaje protegido de interés provincial”, según dijo Durán.

Digital

También en el CD, a instancias del bloque de Cambiemos, se aprobó un proyecto sobre la prevención de la violencia digital, implementando protocolos de detección y prevención de estas formas de violencia contra las mujeres, que incluye el acoso en línea, el hostigamiento, la violación de la intimidad, el acceso ilícito a cuentas y celulares.