Hotton: "Somos el único frente electoral que le dice sí a la vida y la familia"

"Para luchar contra la pobreza y la desocupación hay que reactivar la producción. A las personas las dignifica tener un trabajo. No creo en esta idea de que el país está lleno de vagos, me parece que la gente no consigue un empleo digno", dijo en LU2 la candidata a vicepresidente del Frente Nos, Cynthia Hotton.

"Además tenemos que reducir los impuestos a las empresas para que puedan competir. ¿Cómo se compensa esa disminución de ingresos en las arcas públicas? Bajando el gasto político, por ejemplo eliminando las PASO, que no les sirven a nadie", agregó.

La compañera de fórmula de Juan José Gómez Centurión, que anoche encabezó un acto en la Plaza Rivadavia y hoy emprendió una gira por la región, también enfatizó uno de los ejes de campaña de su espacio: la lucha contra el proyecto de despenalización del aborto.

"A nosotros nos identifica la defensa de la vida, somos el único frente electoral que le dice sí a la vida y la familia. Cuando nosotros hablamos de vida nos referimos a todas, la del niño por nacer, las de mamás embarazadas, pero también de la primera infancia, ya que hoy sabemos que el 50% de los niños son pobres en la Argentina y el Estado debe tener una presencia mucho más cercana", dijo.

Y amplió: "También falta una ley de adopción acorde a las necesidades actuales, así como uno observa que en los debates no se habla de las personas con discapacidad, que es gente que necesita mayor apoyo e integración".

Acerca de los votos que supuestamente el Frente Nos y el Frente Despertar de José Luis Espert le habrían restado al oficialismo el 11 de agosto, perjudicando las chances de Mauricio Macri, sostuvo:

"Muchos de nuestros 700 mil votantes han sido kirchneristas o peronistas. A nosotros nos fue muy bien en provincias como Fomosa o Chaco, donde Cambiemos no es fuerte. Y, en el Conurbano, la mayoría de nuestros votos no vino de San Isidro sino de La Matanza o las zonas carenciadas de Quilmes y José C Paz".

Acerca de su paso por nuestra ciudad, acompañada por el candidato a intendente Luis Alberto José, aseguró que fue "una fiesta".

"Estuvimos anoche en la Plaza Rivadavia con mucha gente, muchas familias. Y después tuvimos un encuentro con los militantes de Bahia, que están haciendo un trabajo increíble para reafirmar los votos que nos acompañaron en las PASO".