"Fue pura maldad": la tristeza del dueño de la calesita del parque San Martín

El dueño de la calesita del parque San Martín expresó su tristeza por los actos de vandalismo que sufre contínuamente esa atracción para niños.

"Fue pura maldad, sólo para hacer daño", se quejó Claudio Canastracci, quien denunció que el fin de semana pasado desconocidos destruyeron la boletería.

"No había nada de valor. No dejo ni plata ni caramelos ni el grabador ni las sortijas, que son algo especial que me regalaron los chicos de la calesita del centro y me las llevo por miedo a que se las roben", dijo.

Contó que el mes pasado desarmaron el interior de la calesita para robar latas de pintura, que durante dos fines de semana seguidos le arrancaron el alambrado perimetral y que se la viven apedreando y rayándole los muñecos.

Además, se quejó de la falta de seguridad e iluminación en el sector.

"Las cámaras de seguridad del parque no apuntan a donde está la calesita, se quemaron luces que no arreglaron y también vandalizan los carritos de comidas", señaló Canastracci.

Agregó que comprará elementos de seguridad para protegerla y descubrir quién se la agarra con la calesita. (La Nueva. y Aire Visión)