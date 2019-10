Pablo Pérez calificó de cobarde y buchón al compañero que filtró información de Independiente

El mediocampista de Independiente, Pablo Pérez, calificó hoy de "cobarde" al integrante del plantel que filtró "mala información a la prensa" sobre su pelea con el entrenador Sebastián Beccacece, lo que generó que fuera suspendido por un par de partidos.

"En el plantel hay alguien que le da mala información a la prensa. El que filtró el problema con Beccacece es un cobarde", aseguró Pérez, en declaraciones a TyC Sports.

"El día que me entere quién buchoneó en el vestuario, no me va a caer bien esa persona", agregó, sin dar mayores detalles sobre esa situación.

De igual forma, el futbolista de 34 años reconoció su error al haberse enfrentado a una decisión del entrenador Beccacece, en el entretiempo de lo que terminó siendo empate frente a Lanús, por la Superliga.

"Si le contestás mal a tu mamá, te da una cachetada. Yo dije cosas que no correspondían en el vestuario y el DT tomó una decisión correcta y se lo dije", sostuvo.