Villa Mitre y un Media Day especial, rumbo al debut en la Liga Argentina

A cinco días de su presentación en el segundo escalón del básquetbol nacional, el plantel de Villa Mitre llevó a cabo el Media Day.

Se trata de una sesión de fotos y video, con atención a la prensa, de todos los jugadores y el cuerpo técnico del tricolor que representarán al club y a la ciudad en la Liga Argentina.

Los jugadores presentes fueron: Ramiro Heinrich, Facundo Escobar, Bruno Ugolini, Kevin Zambrano, Valentín Peton, Franco Amigo, José Gutiérrez, Federico Harina, Leonardo Tardío, Iván Gómez Lepez, Alan Prost, Ignacio Alem, Franco Pennacchiotti, Tomás Scarpaci, Jano Martínez y Tomás Bussetti.

Mientras que al cuerpo técnico y médico lo componen: Lisandro De Tomasi (entrenador principal), Mauro Richotti (entrenador asistente), Maximiliano Colombani (entrenador asistente), Pablo Raigada (preparador físico), Hernán Di Chiara (jefe de equipo), Francisco Martín (kinesiólogo), Noelia García (nutricionista) y Sergio Sánchez (utilero).

El tricolor será parte de la Zona Sur junto a Quilmes (Mar del Plata), Deportivo Viedma, Atenas (Patagones), Del Progreso (General Roca), Petrolero (Plaza Huincul) y Centro Español (Plottier).

Su debut será el próximo lunes, a las 21, en el Osvaldo Casanova y ante Del Progreso.

Fixture de la primera fase:

Lunes 21/10 vs Del Progreso (L)

Lunes 28/10 vs Dep. Viedma (V)

Miércoles 30/10 vs Atenas (V)

Martes 5/11 vs Dep. Viedma (L)

Martes 12/11 vs Quilmes (V)

Lunes 18/11 vs Petrolero (L)

Jueves 21/11 vs Español (L)

Domingo 24/11 vs Quilmes (L)

Jueves 28/11 vs Petrolero (V)

Sábado 30/11 vs Español (V)

Lunes 2/12 vs Del Progreso (V)

Jueves 5/12 vs Atenas (L)