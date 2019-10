Reforma sobre el derecho animal: “El dictamen fue un desastre”

Exponer y debatir sobre distintas aristas del Derecho Animal, así como buscar herramientas para avanzar en la protección de los sujetos no humanos son los objetivos de un encuentro nacional de abogados dedicados a la problemática, que se realizará esta semana en la ciudad.

Actos de maltrato y crueldad, como los cometidos contra las perras “Almendra” y “Rubia” y la yegua “Amparada” encienden alarmas en el colectivo de letrados que reclaman la incorporación de la ley 14.346 a la reforma del Código Penal.

La legislación, denominada “de Protección contra el maltrato y la crueldad hacia los animales no humanos”, cumplirá 65 años de vigencia el 27 de este mes.

En marzo pasado se inició el debate de los varios proyectos de modificación y/o sustitución del texto legal, según explicó la doctora Graciela Regina Adre, directora del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados local y referente en la materia.

“Del debate iniciado debía surgir la mejor ley para proteger penalmente a los animales no humanos. Desde la Red de Abogados Animalistas de la República Argentina (perfil público de Facebook) siempre sostuvimos que en relación al tema existían ciertos ejes o pilares inamovibles”, indica un comunicado del ente sobre el dictamen de comisiones de Diputados por la reforma legal.

Estas premisas son mantener la naturaleza penal de la ley vigente, el carácter de víctimas, la amplitud de los animales protegidos y la diferenciación entre maltrato y crueldad, elevar las penas, conservar la autonomía, incluir nuevos tipos penales (delitos) y prohibir la tracción a sangre, la experimentación y todo espectáculo.



“De los proyectos que se trataron no apoyamos ninguno en particular, no defendimos ninguno en especial, porque todos tienen falencias o fisuras”, opina el grupo de letrados.

“El dictamen fue un desastre”, sentenció Adre.

“No porque esté todo mal, sino porque lo que está bien (o más o menos bien) no supera todo lo negativo, que no por ser mucho o poco es menos grave”, considera el grupo de abogados.

Autodidactas

En Argentina no hay abogados especializados en Derecho Animal porque esta especialización académica -dijo Adre- no se dicta en nuestro país, motivo por el cual los letrados locales son “autodidactas”.

“Entonces muchos decimos que estamos ‘dedicados al Derecho Animal’”, aclaró la abogada.

En los últimos años aumentó la cantidad de letrados dedicados a esta rama de la abogacía, a pesar de que al menos en Bahía aún no da como salida desde el punto de vista económico.

Sin embargo la informante aclaró que desde el área civil, y por medio de la figura de daños y perjuicios, es posible generar ingresos económicos.

“Todavía no se le puede decir a un colega ‘dedicate a esto que vas a ganar dinero’, o sea que los que nos dedicamos lo hacemos por pasión. En nuestra ciudad no somos más de 5 los abogados que nos dedicamos a esto”, confirmó Adre.



A nivel nacional, aproximadamente 200 abogados tratan esta temática del Derecho.

“Desde 2012 en adelante se avanzó muchísimo en la materia. La universidad de Córdoba fue la primera que tuvo la cátedra de Derecho Animal y la UBA la empezó a dictar en 2015, al igual que la UNS”, resaltó la profesional.

“En 2016, 2017 y 2018 hicimos seminarios, jornadas y talleres, y este año volvimos a dictar la cátedra que ya es extracurricular. Esta manera de poder instalar al Derecho Animal, desde el punto de vista académico, provocó que nuevos abogados puedan dedicarse a esta actividad”.

“Todavía no hay una formación totalmente dirigida, como ocurre en cualquier otro área del Derecho. Si bien ya la consideramos una rama autónoma del Derecho, debemos crear jurisprudencia y doctrina instando a la Justicia”, concluyó.

Primera jornada abierta

El 3º Encuentro de Abogados de Derecho Animal de la República Argentina será entre jueves y viernes próximos en la sede del Colegio de Abogados, Sarmiento 54.

La actividad se iniciará a las 9 con la Mesa de Abordaje de la Problemática de Fauna Urbana del Concejo Deliberante, además de temáticas como políticas públicas, grandes avances de Neuquén en Derecho Animal y la presentación de la nueva aplicación para denuncias en esa provincia.

También se disertará sobre responsabilidad del Estado, caza, medios de prueba, pericias, rol del abogado, violación del Código Penal, tracción a sangre y avances en Salta y transformación del zoológico de Mendoza en ecoparque.

La primera jornada será abierta a público y gratuita.

Anexar la ley al proyecto de reforma del Código

Mentora. La doctora Regina Adre es autora, junto con la agente judicial Florencia Benítez, de un plan elaborado en base a un “proyecto de reforma no solo de la ley 14.346, sino de la incorporación de la norma a la reforma del Código Penal”.

Grupo. “En febrero de 2017 creé el grupo cerrado en Facebook Red de Abogados de Derecho Animal de la República Argentina y empezamos a comunicarnos desde diferentes puntos del país. Así surgió la idea del primer encuentro para avanzar y crear Derecho”, expresó Adre.

Debut. En agosto de 2017 se realizó el primer encuentro en San Juan y un año después fue el segundo, en Córdoba. Para el tercero se eligió a Bahía -pese a no ser capital de provincia- por los avances registrados en el tratamiento de los casos.

Pioneros. “Somos pioneros por el Equipo de Trabajo en Causas de Malos Tratos y Crueldades a los Animales de fiscalía, y la Mesa de Abordaje. La UNS y el Colegio de Abogados también nos pusieron alfombra roja para que podamos desarrollarnos. Bahía es muy importante en esta cuestión a nivel nacional”, destacó la vocera.