Finocchiaro contra Kicillof: "Si volviese a ser ministro crearía la categoría de narcotributista"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, cruzó hoy al candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, y aseguró que si volviera a estar al frente del Palacio de Hacienda "crearía una categoría que sería el narcotributista".

El funcionario nacional rechazó los dichos del postulante a la Gobernación provincial, que días atrás generó una polémica al afirmar que un cura del Barrio Carlos Gardel, en el partido de Tres de Febrero, le había advertido que "con la pérdida de empleo que hay, gente que se quedó sin laburo se dedica a vender droga".

"No es así. Mi viejo en el 77 se quedó sin trabajo y no fue a vender droga ni a robar. Lo grave de Kicillof no es que lo dijo para salir del apuro o se equivocó, sino que ideológicamente cree eso. Si volviese a ser ministro de Economía, crearía una categoría más que sería el narcotributista", lanzó el también candidato a intendente del partido bonaerense de La Matanza por Juntos por el Cambio.

En diálogo con Radio Nacional, el integrante del Gabinete remarcó que "muchas personas que pierden su trabajo o que en estos momentos la están pasando mal están haciendo lo imposible para subsistir honradamente. No todo el que pierde el trabajo tiene que delinquir".

"El narcotráfico está mal, con el narco grande, el narco mediano y el narco chico", concluyó Finocchiaro. (NA)