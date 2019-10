Se viene un partido decisivo para Sociedad Sportiva en el Torneo del Interior

Sociedad Sportiva afrontará este sábado el partido decisivo para asegurar la plaza en la categoría principal del Torneo del Interior.

Recibirá a Club Universitario de Rugby del Nordeste (CURNE), de Chaco, por la segunda fecha de la Reclasificación. Aunque por tratarse de partidos eliminatorios, equivale a la instancia de cuartos de final.

El partido se jugará 15.30 en La Carrindanga, con arbitraje de Agustín Monje (Rosario).

La particularidad de este sistema para determinar si los últimos de cada zona del TdI A (en este caso Sportiva) pueden retener su cupo ante los mejores del TdI B (CURNE entre ellos), es que el objetivo de logra recién en la instancia de hoy. Es decir que los cuatro semifinalistas continuarán jugando a pesar de haber asegurado la plaza.

El representante bahiense en la máxima categoría -del segundo torneo nacional en importancia- viene de ganarle al siempre difícil equipo tucumano de Huirapuca.

Fue en La Carrindanga, donde esta vez gracias a salir favorecido en el sorteo, volverá a contar con la ventaja de cancha.

“Los estuvimos viendo en el video. Tienen mucho tamaño entre los delanteros, además de ser altos, así que será un partido medio parecido al de Huirapuca. Habrá que anular a los gordos (forwards) de ellos y pensar en tener una chance. Ahí comenzará todo”, anticipó Francisco Figueras, uno de los delanteros con mayor experiencia en el pack blanco.

CURNE campeón del regional NEA.

CURNE es el campeón regional del NEA (24 a 15 a Aguará en la final). Fue primero en su zona y avanzó a esta instancia luego de eliminar a Santa Fe RC 29-11 de local.

“El triunfo ante Huirapuca fue un buen envión para defender la plaza, si Dios quiere. Con este formato se hace largo, pero gracias a Dios ganamos la localía ante CURNE. Es ganar este finde y cumplir el segundo objetivo de la temporada de mantener la plaza para la Región”, agregó el tercera línea, de 32 años.

El campeón del Regional Pampeano dio una muestra de carácter en el cruce previo. El partido se le iba (19-13 a 5m del final), pero hubo un plus para cambiar la historia y lograr la que fue la primera victoria en el TdI A.

Duro partido tuvo Sportiva ante Huirapuca, el sábado pasado.

“El nuestro es un equipo de 23. Los que entran tienen que aportar y lo que recalco del partido del finde es que nunca dimos el brazo a torcer. Aún perdiendo. Siempre fuimos a buscarlo. Y gracias a Dios se nos dio en la última y entrando de la forma que fue, con pick and go contra un equipo tucumano... Les entramos con el (juego) corto, y tras ocho o nueve fases llegó el try abajo de los palos. Podíamos buscar el partido, estuvo en la cabeza de cada uno”, agregó Figueras.

Además fue la primera victoria de Paloma en el historial contra el club tucumano, en tres enfrentamientos.

“Lo que tienen esos equipos es que salen séptimos en su torneo, pero afuera son muy duros igual. Nos teníamos mucha confianza, sobre todo con los forwards. Los dominamos en las formaciones y en el contacto. No estuvimos tan claros en ataque, pero nos sacamos un peso de encima que fue el haber ganado. Eso te da mucha más ganas para lo que vendrá”, concluyó.