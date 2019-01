Realizan la audiencia pública para discutir el aumento del 38 % en las facturas de agua y cloacas

A las 10 comenzará la audiencia pública para discutir el ajuste tarifario planteado por la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA).

El pedido de la prestataria es un aumento del 38% a los valores vigentes, a un año de aplicarse la última adecuación.

El encuentro tiene lugar en el edificio Dardo Rocha de La Plata, calle 50 entre 5 y 6, y se abrirá con una exposición de ABSA dando a conocer la situación de la empresa y los argumentos por los cuales pretende llevar el valor del metro cúbico de agua de $ 8,04 a $ 11,10.

Luego comenzará la exposición de los inscriptos para manifestar su opinión o postura, disponiendo de 5 minutos para hacerlo los particulares y de hasta 10 minutos las instituciones o asociaciones que representen a los usuarios.

La audiencia pública no es vinculante, vale decir que las consideraciones que se expongan pueden o no ser tenidas en cuenta al momento de definirse el ajuste. No obstante, la ley obliga a ABSA a señalar las razones por las cuales desecha o considera las consideraciones presentadas por los participantes.

ABSA presta servicio de agua y cloacas en 79 localidades de la provincia, con cerca de 800 mil usuarios.

Por el municipio

Más allá de particulares y asociaciones de nuestra ciudad que participarán de la audiencia, el municipio designó a Mercedes Patiño, titular de la OMIC, para dar a conocer su postura. El Concejo Deliberante, por su parte, estará representado por su presidente, Nicolás Vitalini.