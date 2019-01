Speedway: todo lo que dejó la segunda fecha del internacional 2018/19

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¡Intratable! De otra forma no podría describirse el desempeño del fabuloso Nicolás Covatti en la víspera, luego de arrasar con la segunda fecha del Campeonato internacional de Speedway 2018/19, disputada en el Héctor Evaristo Plano.

El gran marco de público presente, una vez más se deleitó ante la espectacularidad exhibida en pista por el pringlense, quien apeló a sus credenciales para imponerse por segunda ocasión consecutiva en la final de 500cc.

Mirá la victoria de Covatti en la segunda del Internacional 2018/19

Apenas unas vueltas en la tercera serie logró inquietarlo Facundo Albín (en gran lucha, se intercambiaron el liderazgo un par de vueltas), aunque ello fue solo un espejismo. Nico cumplió la lógica y cerró una noche perfecta (21 puntos).

El Indio de Daireaux, probablemente el “único” con chances de batirlo alguna velada (para ello necesitará más power en su unidad), debió rendirse ante el poderío de Covatti y conformarse una vez más con el segundo escalón del podio.

Un escalón por debajo en términos competitivos, se situaron el olavarriense Cristian Zubillaga, el necochense Alejandro Polenta, ambos afianzados en el segundo pelotón, y el daireauxense Julio Romano, quien por desgracia no pudo cerrar la noche (fue al piso en la primera largada).

Párrafo aparte para el polaco Mariusz Fierlej y para el oriundo de Salazar, Fernando García, ambos fuera de competencia prematuramente (no afrontaron sus respectivas semifinales), por sendos inconvenientes mecánicos. Sin dudas, dos bajas muy sensibles...

A su vez, vale la pena remarcar nuevamente el óptimo rendimiento exhibido por varios pilotos nacionales como Facundo Cuello, Santiago Martínez (sufrió una fuerte caída en la semifinal), Alejandro Iglesias, Lucas Torresi, Eber Ampugnani (ganó una serie), Luciano Goycochea y Franco Groh, entre otros.

Con el escaso tiempo de práctica que dispusieron durante el año, considerando que apenas se corrieron tres fechas invernales, los abanderados argentinos rindieron otro satisfactorio examen y superaron nuevamente las expectativas.

Claro que vencer a Nicolás Covatti, líder del campeonato por dos puntos sobre Facundo Albín, en principio parece tarea imposible. El Indio, Coty García, Fierlej (¿y Lisandro Husman?), ¿podrán cazarlo en las pistas de la zona? Ello se verá, primeramente, el próximo sábado en Carlos Casares.

El podio

**Nicolás Covatti: “Estaba complicado transitar por distintos radios, porque la pista no estaba del todo pareja. La decisión fue la final a ver si elegíamos el cajón uno o el dos, ya que si perdíamos en la largada iba a ser difícil correrlo a Facu. No nos sobra nada, el motor está ahí. Por eso la idea es correr, pero siempre cuidándose. Todos los chicos están poniéndose a tono, de hecho muchos pudieron seguirme el ritmo. Seguramente todo se va a emparejar y eso va a ser buenísimo para el espectáculo. Ahora en la zona se va a complicar más.”

**Facundo Albin: “Estoy contento con el resultado. El motor llegó hasta lo último, no daba para más. Estamos corriendo con una moto gastada, pero es lo que tenemos. Aún así estamos dando pelea. Cuando se pueda hacer un motor nuevo, las cosas van a mejorar. Mientras, tratamos de disfrutar entre amigos y con la familia. A Covatti se la va a poder ganar, es cuestión de tiempo."

**Cristian Zubillaga: “Gracias a dios pudimos cortar la mala racha y llegar al podio, que para nosotros es bárbaro teniendo en cuenta el gran nivel que tiene este campeonato. Estamos bien, por ahí no tenemos el mejor ritmo posible. Fue un año complicado en Argentina, con falta de carreras, pero estamos bien. La moto que me prepara Adrián Lozano es excelente, así que trataremos de seguir aprendiendo y luchando.”

Gran aperitivo

Como nos tienen acostumbrados, las categorías teloneras le brindaron al público otra fabuloso show de competencias.

En el 200cc, el olavarriense Rodrigo Mensi se inscribió como nuevo ganador, luego de luchar arduamente en la competencia final con Nicolás Gómez y Alejandro Distéfano, los restantes ocupantes del podio.

Por otra parte, en el 50cc Mayores también se inscribió un nuevo ganador: el daireauxense Tobías Monchavi, quien aprovechó la rotura del bahiense Nicolás Torresi (vencedor de la primera), para firmar su primera victoria del certamen.

Despedida soñada para Tobi de la divisional, ya que en la víspera afrontó su última competencia en 50cc. “Ahora se viene la 500cc”, expresó el jovencito piloto.

Donde no hubo sorpresa fue en 50cc Menores, ya que el campeón, Joaquín Félix, volvió a imponer su embestidura para subir al escalón más alto del podio por segunda fecha consecutiva.

Un día volvió

Tras completar otro gran año en el motociclismo de velocidad español, el jovencito nativo de Eduardo Castex, Joaquín Alliveratore, regresó a un óvalo de Speedway.

El ex piloto de 50cc Mayores, quien no competía desde el Internacional 2013/14, volvió a la actividad, haciendo su debut absoluto en 500cc. A bordo de la unidad que condujera el polaco David Stachyra, el ex pequeñín (mide más de 1m 80cm) logró acoplarse rápidamente al derrape de la medio litro.

“Aproveché que estoy de vacaciones después de la temporada europea y como sin moto es aburrido estar, decidí volver y reencontrarme con el Speedway. Vuelta a vuelta fui sumando experiencia y me fui sintiendo cada vez mejor, nunca había manejado una 500cc. Obviamente corrí con la cabeza puesta en España, ya que tengo que cuidarme para poder volver sin lesiones”, contó.

“Este año estaremos muy complicados con el presupuesto, así que la familia está haciendo todo lo posible para ayudarme. Voy a dar un salto de categoría, de la Copa Honda 300cc al campeonato español de 600cc, un nivel muy grande. Veremos cómo lo afrontamos”, redondeó Joaco.