Hace 50 años los colectivos dejaban sus números históricos para sumar el 500

La historia del transporte urbano en nuestra ciudad data de fines del siglo XIX, con los primeros "viajes colectivos".

En manos de particulares, con unos pocos coches, sin reglamentación oficial, se encargaban de cubrir distintos recorridos.

Su numeración respondía al orden de aparición y siempre se lo nombró en femenino: "La 1, la 1 bis, la 18 A".

En Buenos Aires, en cambio, se usó el masculino, "el 182, el 60". Posible diferencia entre "La compañía, la línea" y "el cole, el bondi".

En enero de 1969, hace 50 años, comenzó a tener vigencia una ley provincial que estableció el cambio en la numeración de las líneas.

El objetivo era diferenciar los servicios de alcance nacional, provincial y municipal.

La disposición estableció el 1 al 199 para los primeros, del 200 al 499 para las trazas provinciales y del 500 en adelante para los servicios comunales. Ese mes, las denominaciones históricas dejaron de existir.

Los cambios

En 1969 ocho empresas tenían a cargo el transporte urbano local: La Unión, La Bahiense, Rastreador Fournier, Rivadavia, Ciudad de Bahía Blanca, San Martín, González Hermanos y Cabildo.

Sus recorridos se ordenaban desde la 1 hasta la 21, más un par de recorridos con el nombre de su destino final: Cabildo y Sánchez Elía.

Ese año, comenzó la reconversión.

La 1 fue desde entonces la 500 y la 1 bis la 501. La 2 se convirtió en la 502, la 16 en la 503 y la 17 en la 504.

La Bahiense operaba siete recorridos. La 2 (reconvertida en 505), la 4 (506), la 10 (507), la 11 (508), la 15 (509), la 18 (510) y la 18A (511).

La Fournier (única que sobrevive en nuestro días) pasó la 5 a 514, la 6 a 515 y la Sánchez Elía a 516.

La Rivadavia reconvirtió en 512 y 513 las 20 y 21.

La 9 de Ciudad de Bahía Blanca se convirtió en la popular 517, la 7 de San Martín se volvió la 518. la 12 que iba a Cerri fue la 519 y Cabildo fue para siempre la 520.

Ayer y hoy

En 1969 había 20 líneas operativas, la misma cantidad que hoy. Funcionan cuatro empresas contra 8 de hace 50 años.

Dejaron de existir la 501, 508, 510, 511 y 515 y se han sumado la 504 Ex, la 597 directo, la 513 Ex y la 519 A.

Los boletos ya no se cortan ni los cobra el chófer. No se coleccionan capicúas. No hay monederos y se paga con tarjeta ante un lector digital.

Hay más de veinte asientos y puertas adicionales de salida. Las unidades tienen cámaras de vigilancia y (algunas) aire acondicionado. No se fuma en el interior y está prohibido asomar la cabeza por la ventanilla. Se toca timbre para bajar, cuando la puerta se abre, a puro aire el del mecanismo, el de la ciudad.