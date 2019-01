Un jugador de River fue bajado de la pretemporada y luego anunció su retiro

El delantero uruguayo Rodrigo Mora anunció hoy su retiro, luego de haber quedado marginado de la pretemporada de River, a raíz del "sufrimiento y el dolor constantes" que le causaron sus últimas lesiones.

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad", inició un mensaje que publicó en su estado de WhatsApp.

"Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera", agregó el delantero de 34 años. Y completó: "Sé que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar... Pero hoy solo quiero agradecer a todos, a mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron siempre".

Mora terminó el año 2018 casi sin jugar, ya que tuvo un puñado de minutos frente a Colón de Santa Fe, por la Superliga, donde además fue capitán.

De hecho, en plena serie final de la Libertadores contra Boca, volvió a sentir dolor en la zona de la cadera operada en 2017, que estuvo a punto de dejarlo sin jugar más al fútbol.

El 7 de junio pasado, el delantero uruguayo había firmado la renovación de su contrato con River, que se extiende hasta 2020, momento en el que anunció que pretendía "retirarse" en el club de Núñez.