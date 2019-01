Frany Pérez: influencer y una modelo a seguir

Juguemos un poco con los números y la imaginación: si a Frany Pérez la hubiera votado cada uno de los 81.500 seguidores que tiene en Instagram, en 2017 hubiera peleado palmo a palmo la elección para intendente en Bahía Blanca y, ¿quién sabe?, hoy sería otra la historia.

Lo cierto es que con casi 20 años, esta pisciana de pelo larguísimo, hija de una reina del suplemento Bronceado, y ya recibida de martillera es seguida por -prácticamente- un tercio de la ciudad, convirtiéndola así en una de las influencers más importantes de toda la región.

Desde su cuenta @franyperez, Frany (de Francisca) comparte fotos y sesiones suyas en malla, hace sorteos entre sus seguidores y marca determinadas tendencias o comportamientos.

“¿Cómo es esto? Se empieza subiendo fotos de las bikinis que usás, las cosas que hacés, el deporte que practicás o los lugares a los que se va. La gente los mira y termina imitando determinadas cosas. Ser influencer es mostrar a tus seguidores qué ponerse, donde ir o qué usar en el pelo”, cuenta.

La hoy Chica de Tapa comenzó a los 15 años en las redes, principalmente en Facebook e Instagram, aunque hoy se concentra más en esta última.

“Empecé con la idea de subir fotos, porque siempre me gustó sacarme fotos. Después comencé a sumar seguidores, me empezaron a llamar de distintas marcas, a hacer publicidad y todo fue decantando en convertirme en una influencer”, recuerda.



En esta ocasión fueron unas 600 fotos en tres horas, con tres cambios de vestuario. Normalmente, su fotógrafa personal es su hermana, con quien puede pasar horas y horas posando.

¿Autoexigencia? A full: la foto debe ser perfecta para ser publicada. Con el correr de los años, reconoce, empezó a archivar -léase, sacar de circulación- muchas fotos o selfies casuales. Es minuciosa y muchas veces se plantea cómo puede haberse sacado tal o cual foto.

“Le dedico mucho tiempo a esto; pienso mucho las imágenes, armándolas o buscando qué ponerme. A veces las producciones son con fotógrafo, y en otras ocasiones me dan la ropa y hago las fotos yo sola en casa; también hago sorteos”, cuenta.

Se para frente al fotógrafo, sonríe a la cámara; sabe bien en qué momento se dispara la imagen y ya pasa a la siguiente. Le gusta opinar sobre las fotos, la luz o la postura que debe tomar.

"No tengo una posición preferida para sacarme fotos, porque soy muy versátil. Pero me gustan como salen en las que estoy parada, porque se ve el cuerpo entero, y también quedan bien cuando estoy arrodillada. A veces te satura todo esto, pero una termina volviendo", asegura. Por ahora no hay exclusividad con nadie, pero ya son varias las marcas que la tienen como modelo/influencer.

A futuro, en no mucho tiempo, le gusta pensarse convertida en modelo publicitaria, no de pasarela. Para eso ya están hechos varios contactos con algunas agencias en Capital Federal y la idea es lanzarse de lleno al proyecto después de las vacaciones.

Frany no es la única influencer que hay en Bahía Blanca, sino que hay varias chicas que buscan marcar tendencias. ¿Hay guerra entre ellas" "No -dice-, me llevo bien con todas".

Mientras tanto disfruta de las vacaciones en Monte Hermoso junto a su familia, como hace desde muy pequeña, en el barrio Las Dunas. Mientras tanto, no puede dejar un minuto el celular; necesita estar conectada, saber lo que está pasando.

"Las fotos en las que más repercusión tengo, son las que hago en Monte Hermoso. A la gente le gusta el lugar y, por eso, cuando vengo hago muchas fotos", termina.