Con varios cambios, se viene otro curso de mucamas para establecimientos de Salud

Aunque aún no se abrió el registro de inscripciones, el curso de mucama para establecimientos de Salud que dicta la Asociación Empleados de Comercio a través de un convenio con Centro de Formación Profesional 401 de Ingeniero White ya cuenta con numerosos interesados.

A partir de este año, por las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación, que agregó el módulo de Higiene y Bioseguridad, se realizarán dos cursos cuatrimestrales, que se desarrollan en las instalaciones del Hospital Privado Raúl Matera.

Para el primero estiman que las inscripciones comenzarán a partir del 11 de febrero.

“Se pueden anotar afiliados y no afiliados, aunque los cupos son limitados por una cuestión física. Anotamos no más de 16 alumnos, no sólo porque disponemos de un solo aula, sino por el funcionamiento mismo del hospital, donde se realizan las prácticas, ya que hay que ser muy cuidadosos con el movimiento diario del lugar y no se puede tener muchos practicantes a la vez”, señaló Elsa Pacheco, instructora en Formación Profesional y quien se desempeña desde 1997 en el nosocomio (actualmente es la Coordinadora General de Servicios) y desde el 2000 que está a cargo del curso como única docente.

“Si bien es cierto que egresarán con mayor capacitación, el hecho de que se hagan sólo dos cursos anuales nos limita en la cantidad de anotados. Hasta el año pasado podíamos inscribir hasta 48 en el año y en éste no serán más de 32, por lo que seguramente quedarán interesados afuera”, agregó.

Los cursos comenzaron en el 2000, por una iniciativa de Ezequiel Crisol, quien siempre pensaba en hacer cosas por y para la comunidad.

“El curso es muy buscado. Ya tenemos muchas consultas. Es gratuito y a las alumnas se les provee de todo, tanto de los materiales e insumos necesarios para realizar las tareas de prácticas, como también de fotocopias. El gremio se encarga de absolutamente todo”, señaló Pacheco.

A partir de este año, las clases, que comenzarán en marzo, se dictarán de 13.30 a 16.15.

“El horario es muy accesible, sobre todo para quienes tienen chicos en edad escolar, porque los dejan en la escuela, vienen a clases y les da el tiempo para retirarlos. Por eso prácticamente no hay desertantes”.

Elsa es la única profesora.

“Puedo decir con enorme satisfacción que la mayoría de las mucamas que hay trabajando en los hospitales de nuestra ciudad han pasado por mi instrucción".

Muchas otras han tomado otros rumbos.

"Como por ejemplo se desempeñan en salas médicas, hoteles, farmacias o en comercios, porque aquí, básicamente y entre muchas otras cosas, aprenden cómo limpiar. Por lo tanto, los conocimientos los pueden aplicar en otros ámbitos”.

--¿Cuáles son las funciones características de una mucama hospitalaria?

--Nosotros lo dividimos en tres rangos. El primero es la limpieza de los lugares más sencillos, como ser oficinas, pasillos de poco uso, ascensores o salas de espera. En el segundo se sube a los pisos en los que hay internaciones, en donde se limpian habitaciones, vidrios y pasillos, aunque ya con la presión de la mirada externa y con el contacto directo con pacientes y familiares. Y el tercero, que es el de mayor responsabilidad, es el desempeño en las áreas cerradas, como ser quirófano, pediatría, neonatología y terapia, que son las partes más críticas de cualquier hospital, ya que deben cumplirse diversos protocolos ya preestablecidos.

Actualmente en el Matera trabajan 43 mucamas, todas egresadas del curso que dicta Elsa.

“Se desempeñan en horarios rotativos para cubrir las 24 horas. Y también se rotan las funciones, excepto las de quirófano, que son fijas porque tienen responsabilidades diferentes. Además de esas 43, hay alrededor de otras 30 que hicieron el curso y que pasaron a áreas administrativas”.

El único requisito es tener terminados los estudios primarios.

“También tenemos egresadas en el área ropería, donde se confecciona la mayor parte de la indumentaria interna de enfermeras y médicos, como así también las sábanas de las habitaciones. Quienes se desempeñan allí hicieron el curso de mucamas y después uno de corte y costura”.