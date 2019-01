Brindó detalles la testigo clave de un hecho de sangre

"Estaban conversando en mi ventana, subieron al balcón del piso de arriba y después saltaron, porque el chico que vive ahí tenía la persiana cerrada".

El testimonio corresponde a una habitante del edificio de Mitre 558 donde anteanoche la policía abatió a Franco González Molina, que al parecer intentó robar en uno de los departamentos luego de trepar un árbol, y quien tuvo un protagonismo clave al dar aviso de lo sucedido al 911.

"Saltaron, se quedaron hablando y uno le decía al otro `no, loco, que (el morador) está adentro´. Cuando escuché eso, llamé al 911", relató la mujer a "La Nueva".

"Después escuché los disparos cuando vino el patrullero. Me quedé adentro de mi departamento".

"Tengo miedo y quedé mal porque fue una situación muy fea. Estoy nerviosa", finalizó la vocera.

Otra moradora del complejo de departamentos afirmó haber escuchado cuando los efectivos policiales dieron la voz de alto al supuesto maleante, quien habría desobedecido la orden mientras huía, y luego -dijo- oyó dos detonaciones.

"Escuché corridas y dos ruidos fuertes que, según me dijeron, fueron dos disparos. Primero el ladrón subió al balcón de un departamento del frente y no sabemos cómo después entró (en el sector interno de la planta baja)", indicó la vecina.



"Salió corriendo para allá (en referencia a las cocheras traseras del edificio) y le pegaron dos tiros. Dejó el arma en la cochera, abajo de un auto blanco, y se tiró para el otro lado (donde funciona un estacionamiento, en Zelarrayán al 500)", acotó.

"Escuché que estaba la policía y que el ladrón continuamente se quejaba de dolor porque estaba herido. Hace poco barretearon la puerta de entrada del edificio, que me dijeron que es inseguro. Mi patio es una jaula porque está lleno de rejas".

"La verdad es que da miedo y vamos a tener que tomar muchas precauciones para ver quién entra y quién sale", concluyó.

A las 22.20 del sábado otro morador del edificio escuchó los "gritos de `quedate ahí´" de alto de los policías y "un par de disparos".

"Después no escuché más nada. Decidí quedarme por las dudas en mi departamento porque no sabía qué estaba pasando, y por mi seguridad", expresó.

"Nunca había experimentado algo así; esta zona es muy tranquila", finalizó su relato el joven.



Cómo fue el hecho



González Molina murió el sábado por la noche tras enfrentarse con la policía.

Según fuentes consultadas, los efectivos arribaron al sitio y hallaron a un delincuente que les apuntó con un arma de fuego, por lo que los policías le dispararon.

Ahí González Molina, con varios antecedentes delictivos, corrió y trepó una pared para intentar escapar por los techos de un estacionamiento que está sobre calle Zelarrayán.

El delincuente, de 23 años de edad, se desvaneció e intentó levantarse al menos dos veces.

Los efectivos dieron la vuelta a la manzana para intentar atraparlo debido a que el complejo de departamentos tiene una reja y la puerta estaba cerrada.

Al intentar nuevamente incorporarse, el joven se desvaneció otra vez y fueron infructuosas las maniobras de reanimación hechas por personal sanitario, policial y de Defensa Civil.

González Molina estaba firmando en el Patronato de Liberados e iba a cumplir su condena el 8 de noviembre de 2020.

El fiscal Jorge Viego, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, declinó aportar detalles del hecho hasta la finalización de su licencia por vacaciones.

Así, prefirió resguardar la información sobre la situación de los efectivos involucrados en el incidente. El arma del ladrón se secuestró.

Otros delincuentes abatidos



06/01/1994. Una banda asaltó la ex sucursal Villa Rosas del Banco Coopesur, en la avenida Arias y 1810, y huyó con 60.000 pesos. La policía interceptó a la gavilla frente a un taller de Matheu al 600 y se produjo un intercambio de disparos que motivó el deceso del ladrón Claudio Eduardo "Lalo" Ortiz Puente (32).



31/07/1995. El capitán Adrián Ceferino Deón puso en riesgo su vida al enfrentarse con el delincuente Cristian Sayago, en una vieja casona de Blandengues al 1100. Ante una orden de detención, el sujeto disparó a quemarropa contra el uniformado, quien sufrió una herida grave en el estómago. Otro policía abatió a Sayago cuando trataba de fugar.



21/06/2006. La decidida acción de un sargento de la policía bonaerense permitió frustrar un asalto en una heladería ubicada en Necochea 526, en Villa Soldati, al enfrentar y herir de muerte a un delincuente. En el intenso tiroteo, Hugo Rubén Cabral (39) resultó herido de gravedad, mientras que el asaltante abatido fue identificado como Juan Abraham Caro (24), quien recibió siete balazos en la zona torácica, en la boca y en una rodilla.



08/10/2008. Mariano Idelfonso Galván (43), con múltiples antecedentes y condenas, murió al enfrentarse con la policía en un intento de robo en un quiosco de Washington 823. El delincuente falleció en el Hospital Penna al recibir cinco balazos. Un subteniente de la comisaría Cuarta accionó su pistola reglamentaria, luego de que la víctima le arrebatara el arma a su compañero.