Maltrato infantil: en un año, se duplicaron las familias de abrigo

Por Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

“En los últimos años se vio un incremento en la vulneración de los derechos de niños y adolescentes y, a su vez, una marcada dificultad en modificar esas conductas”.

La frase corresponde a Damián Dorado Foglia, coordinador de Hogares Convivenciales y programa Familias Solidarias del municipio local, quien junto a Letizia Tamborindeguy, subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, detallaron que se duplicó la cantidad de Familias Solidarias que alojan a estos chicos.

“El número de niños en esta situación ha ido variando a lo largo del tiempo. Este programa si bien cambió el nombre, tiene más de 30 años. A principio del año pasado había 25 familias y ahora tenemos 50”, señaló.

Dorado Foglia también sostuvo que “la idea del programa es encontrar más familias que puedan hacerse cargo provisoriamente de estos niños mientras están en esta situación y priorizar el alojamiento familiar por sobre el institucional”.

Al respecto, Tamborindeguy contó que “hay 180 niños abrigados, de los cuales 52 están alojados en el programa de Familias Solidarias. Es muy importante contar con este programa. De hecho, a partir de la campaña que hicimos el año pasado pudimos contar con más familias y hoy duplicamos la cantidad de chicos alojados”.

Además comentó que el aumento de la demanda “tiene que ver también con que distintas instituciones se involucraron más y comenzaron a solicitar información o a hacer denuncias. Se empezó a visibilizar más esto”.

-Es vital que estos chicos puedan ser acobijados por las Familias Solidarias.

Dorado Foglia: Sí. La ley apunta a un proceso que proteja a los niños en ámbitos familiares porque otorga facilidades, tanto en el caso a caso, como para llevar a cabo un montón de cuestiones, como por ejemplo aquellos que tienen necesidades especiales de tratamiento.

Tamborindeguy: En cuanto a chicos que tienen alguna discapacidad, el hecho de estar alojados en una familia hace que ellos puedan dedicarse a todos los cuidados que se requieran. En el marco institucional también se realiza, aunque al haber más chicos alojados el seguimiento específico es mejor en una Familia Solidaria.

-¿Bahía es una ciudad solidaria?

Tamborindeguy: Bahía es muy solidaria. Hicimos campañas masivas con el apoyo de Modernización. La convocatoria fue muy buena y constante porque no cesa la cantidad de chicos. Por suerte, somos una de las ciudades con más Familias Solidarias de la provincia.

Dorado Foglia: Familia Solidaria es una iniciativa que convoca a una sociedad civil a ser responsable por la restitución de los derechos del niño. Una de las maneras de ayudar y colaborar es involucrarse. El equipo busca, selecciona y acompaña el proceso, como también la Familia Solidaria colabora en la revinculación con la familia de origen.

-¿Es más difícil la revinculación de los niños con sus familias?

Dorado Foglia: Se hacen todos los esfuerzos para remover los obstáculos que dieron origen a la vulneración de derechos. Por nuestra experiencia, creemos que muchas veces tiene que ver con las formas de crianza, la situación de vulnerabilidad familiar o con cuestiones de alguna enfermedad. Se trabaja mucho con la familia.

Tamborindeguy: Por eso tratamos de fortalecer programas de promoción en la primera infancia. Buscamos brindar pautas de crianza para chicos de hasta los 4 años, porque muchas veces vienen de una generación que no tuvo esta herramienta. Se generan negligencias por falta de acompañamiento o de conocimiento. Trabajamos con los padres en la cuestión vincular.

-¿Aumentó la cantidad de chicos en esta situación?

Dorado Foglia: Quizás un poco, pero el número varía mucho. Lo que sí notamos es que hubieron muchas medidas de abrigo en guardia, es decir en situaciones de urgencia no planificadas. Esto es distintivo en esta época.

Tamborindeguy: En este mes tuvimos entre 2 y 3 casos de situaciones de guardia por día, pero los últimos han sido muy complejos. De todos modos, en etapa escolar tenemos más intervenciones porque las instituciones formales visibilizan más los casos.

-¿Quién interviene ante una situación de este tipo?

Tamborindeguy: La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia toma las medidas homologadas por el Juzgado de Familia. En nuestra ciudad tenemos 11 servicios locales, quienes elaboran distintas estrategias. De todos modos. la medida de abrigo es lo último que hacemos.

Dorado Foglia: En la selección y validación de las familias interviene el equipo de Familias Solidarias, junto con el servicio zonal, donde articulan el Municipio y la provincia. El municipio aporta la erogación a las familias y la Provincia, las becas a los niños.

***

Hay diferentes vías

Cómo es el proceso de inscripción de familias

Dorado Foglia detalló que existen diversos medios para inscribirse en el programa Familias Solidarias.

“Uno es vía web en la página de la municipalidad, en el programa llamado una Familia para Mí. Ahí pueden ver la ley que la contempla, la información específica del programa y el formulario de inscripción. Si no, pueden concurrir directamente a Chacabuco 1427 o llamar a los teléfonos 4819568/4822133. Nosotros, luego, los convocamos para entrevistas informativas y para empezar el proceso de selección.

-¿Qué perfil debe tener cada familia?

Dorado Foglia: No se busca un perfil de familia clásica o típica. Todo depende de las posibilidades que tienen de cuidar a uno o más niños o adolescentes. Se busca el perfil de las familias en base al perfil del niño. Lo importante es saber que es algo temporario y que no es una vía facilitada para adopción. No importa su estado civil, sino que tenga condiciones habitacionales. Se hace un informe psicosocial de la familia. También hay que saber que la familia participa del programa hasta que quiere y/o puede; no es una obligación.

Tamborindeguy: Además, mientras la familia lleva a cabo la medida de abrigo tiene un acompañamiento. Contamos con dos equipos que están desde el inicio hasta que dure el alojamiento. También existe un acompañamiento económico para diferentes actividades que puede o debe llevar a cabo el niño.

-¿Cuánto tarda una familia en ser aceptada como Solidaria?

Dorado Foglia: Una o dos semanas. Se hace una serie de visitas y entrevistas, que tarda ese tiempo. Es mucha la demanda y se requiere tener a estas familias. Sería ideal que hayan menos situaciones, pero la realidad es otra.

-¿Hasta cuánto tiempo pueden permanecer los chicos con estas familia?

Tamborindeguy: La ley estipula 180 días como máximo. Tenemos ese tiempo para establecer estrategias, ya sea para la revinculación con la familia de origen o para hacer decretar un estado de adopción. Además, uno de los requisitos primordiales de este programa es que sean familias que no estén anotadas en el Registro de Adopción. Esto es un acompañamiento ante una medida de abrigo que surge por una situación extrema, debido a una situación de vulneración de derechos.

-¿Puede una familia alojar a más de un hermano?

Dorado Foglia: Si. Ese es uno de los beneficios del programa. No obstante, cuando están separados se sostiene el vínculo mediante visitas y encuentros. El contacto lo siguen teniendo, porque hay que fortalecer ese vínculo.