Las parejas que más se muestran en redes sociales son las menos felices, asegura un estudio

Un grupo de investigadores llegó a la conclusión de que las parejas que demuestran su amor en las redes sociales no son del todo felices.

Quién no encuentra en su timeline de Facebook, Instagram o Snapchat decenas de publicaciones de parejas que comparten diariamente lo felices que son en pareja.

Bueno, según investigadores de la Universidad de Brunel en Londres, esas relaciones no son tan sólidas. En el mismo sentido ya se habían pronunciado las universidades de Northwestern, Winsconsin, Haverford y Toronto.

El estudio, que fue publicado por Personality and Social Psychical Bulletin, afirma que las parejas que son sólidas, exitosas y felices, por lo regular no publican diariamente su vida amorosa en Internet.

La investigación analizó 555 casos de usuarios de Facebook y se midieron los rasgos de personalidad de los "Cinco Grandes": extroversión, neuroticismo, apertura, amabilidad y conciencia, así como la autoestima y el narcisismo.

“Puede parecer extraño que los estados de Facebook reflejen los rasgos de personalidad de los usuarios. Sin embargo, es importante entender que las personas escriben sobre ciertos temas en su estado es porque buscan un ‘Me gusta’ y comentarios. Así sienten que tienen más aprobación social”, explicó la doctora Tara Marshall, líder del trabajo en la universidad de Brunel de Londres.

Entonces, antes de envidiar a una pareja por su felicidad, es mejor que analices bien sus perfiles en las redes sociales. Supuestamente, a mayor contenido cariñoso, más inseguridad hay ahí.

Todos los rasgos

1. Personas ansiosas

Las personas que suelen publicar sobre su estado sentimental frecuentemente son ansiosas, puesto que necesitan la aceptación de los demás para aprobar su estatus amoroso y pertenecer a un grupo social.

Las parejas felices prefieren de la intimidad y privacidad, no les llama la atención publicar todos los momentos y experiencias que comparten. No les importa la aprobación, ni la aceptación de las personas. Son parejas que están satisfechas y no desean exponer cuán felices son.

2. El tiempo es crucial

Las parejas infelices dedican una parte de su tiempo para publicar cada momento privado con su pareja, esto expone sus inseguridades, celos y apego emocional. En cambio las parejas felices no tienen tiempo de subir publicaciones a Internet, puesto que disfrutan cada momento real con su compañero o compañera, advierte el estudio.

3. Una relación sólida

Las parejas que suben su vida amorosa a las redes sociales, en su interior desean probarse a sí mismos que tienen una relación sólida y estable.

Por lo regular, aún no lograron comprometerse y tienen miedo a que su relación se termine.

Las parejas felices tienen confianza mutua, desean tener intimidad y para ellos es suficiente los sentimientos y acciones que viven día con día, sin necesidad de sentirse comparados, ni aprobados con otras parejas en las redes sociales.

Sin necesidad de publicar pruebas de amor.

4. Malos entendidos

Las parejas que publican su relación frecuentemente no están conscientes de las consecuencias que pueden provocar los malos entendidos, chismes y comentarios de terceros; en algunos casos están expuestos a tener conflictos o peleas por el mal uso de las redes sociales.

En cambio las parejas más felices, están conscientes de los riesgos y prefieren no publicar su intimidad. Ellos prefieren hablar de sus disgustos y molestias personalmente. (La Vanguardia y 20Minutos)