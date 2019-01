Un empresario bahiense denunció que un banco le otorgó un crédito que él no solicitó

Un empresario bahiense denunció por fraude a un banco que le otorgó un crédito por más de $ 350.000 sin su consentimiento.

Se trata de Luis Amore, quien denunció en fiscalía que el Banco Francés le adjudicó a fines de noviembre del año pasado un crédito por $ 358.000 a pagar en 60 cuotas, a pesar de que él dejó de ser cliente hace tiempo y ahora no tiene "ningún tipo de vínculo".

"Resulta ser que yo recibo un correo en el que me habían otorgado un crédito en el Banco Francés, donde realmente yo no tengo ningún tipo de vinculo. Normalmente no le doy importancia a esos mails, pero le di importancia. Me dirigí al banco y me dijeron que la única manera de solucionar esto era telefónicamente, y me llamó mucho la atención porque lo primero que aclaré es que se trataba de un fraude. Un crédito que yo no había sacado", explicó en diálogo con LU2.

Tras eso, Amore se dirigió a la entidad bancaria y explicó lo que le pasó, pero lo derivaron a una línea telefónica con un número de clave porque, según dijo, "es imposible comunicarse". Según su relato, le confirmaron que se trataba de un fraude y le aseguraron que lo iban a mantener al tanto, pero pasó un mes y medio y no recibió novedades.

"Volví enojado al banco y me dijeron que no me lo pueden solucionar, que lo debo solucionar telefónicamente y yo le estaba diciendo que en el teléfono no me atendía nadie. Además, me enteré que mi clave [para el acceso telefónico] había sido trabada", señaló el empresario.

Y agregó: "Visto que no podía solucionarlo y que había pasado un mes y medio, decidí denunciar. Encima, en los primeros días de enero me llegó para pagar la primera cuota del crédito que nunca saqué".

Pese a todo, Amore volvió al banco y le dieron una dirección de email a la que envió un correo y recibió como respuesta que su caso estaba en trámite.

El empresario fue primero a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y luego efectuó la denuncia correspondiente en Fiscalía.

"Hay una cuenta abierta y dinero en esa cuenta, quiere decir que el dinero lo puedo retirar, pero estoy avisando que ese dinero no es mío. Al banco le digo que están generándome un problema y yo no tengo nada que ver. Deben darme una respuesta. Es curioso que la atención pasa a ser buena cuando uno hace la denuncia", concluyó.