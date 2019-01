Iván Noble se refirió a la violación en un boliche de Villa Gesell y fue muy criticado

El músico Iván Noble publicó un tuit sobre la denuncia por violación en un boliche de Villa Gesell y llovieron las críticas.

"Violaron a una chica en un boliche en Gesell durante un show de trap. Algo me dice que si hubiese sido en un recital de rock era primera plana en todos lados", opinó sobre el tratamiento que hicieron los medios de comunicación.

Violaron a una chica en un boliche en Gesell durante un show de trap. Algo me dice que si hubiese sido en un recital de rock era primera plana en todos lados.

Su frase no fue bien recibida en las redes, donde el tema se convirtió en "trending topic".

"Para el machito lo importante es de qué género musical era el recital. La chica violada en un boliche, bien gracias"; "Toda queja masculina que venga después de 'violan a una mujer', es llanto machirulo. Ubicate Iván"; "¿Y qué importa que si es un show de rock predominen las primeras planas, Iván? Violaron a una chica. Esa es la parte importante. ¿O no?"; "¿En serio ésta es tu observación al respecto? Otro músico para la lista de los dinosaurios (aunque igual ya nadie te escucha)", fueron algunas de las respuestas.

Tras las críticas, el artista se quejó en Twitter por las interpretaciones que generó su tuit.

Ninguneadas, explotadas, etc. Como todo varón sup 50, seguramente reproduzco a mi pesar modales machistas. Lo cuál está lejos d convertirme en un minimizador d violaciones. Lo d “progre”, etc, corre por tu cuenta: detesto esa entelequia...