Aseguran que no son indigentes los que viven en la plaza Rivadavia

La imagen se empezó a ver -–aseguran-- a principios de diciembre, por lo que llama la atención, tratándose de un punto tan transitado y cercano al palacio municipal, que no se haya tomado ninguna medida hasta el momento.

Ante la inusual postal compuesta por varias personas viviendo y durmiendo en el techo del ex kiosco revistero “Km. 0”, ubicado en la esquina de Alsina y Chiclana, sobre la plaza Rivadavia, “La Nueva.” consultó a los taxistas de la parada ubicada a metros de allí sobre los hábitos de los nuevos habitantes del lugar.

“Están todo el día chupando, a los que pasan caminando de noche por ahí los amenazan, les piden plata. La otra vez pasaron entre mi taxi y el de un compañero, cruzaron Chiclana y le robaron a un flaco que estaba esperando el colectivo cerca de los bancos”, comentó un chofer que prefirió no identificarse.

“Me parece que son de afuera, no tienen pinta de ser de acá. Hay malabaristas, uno de la esquina de Chiclana y O'Higgins, otro que se para afuera del shopping, hay uno que vende medias. Son muchos, son cada vez más”, agregó.

Otro taxista de la parada se quejó, dijo que pasan concejales caminando por ahí, que les piden que hagan algo, pero hasta ahora no hicieron nada. “Les dijimos que hicieran algo, nos prometieron que iban a sacar el escaparate pero no pasó nada. Acá hasta vimos que viniera la policía y estos muchachos los sacaran cag...”, lamentó.

Otro de los choferes, de nombre Marcelo, denunció que “estos flacos hacen muchísimo quilombo, no se puede permitir que tengan los colchones tirados ahí arriba, donde hasta se drogan y hacen chanchadas”.

“Es mentira lo que dice de la pobreza en esta plaza, estos no son gente sin techo, son los malabaristas que han agarrado este punto de una plaza tan importante de Bahía para sus fechorías”, agregó.

“De más está decir que son todas personas jóvenes, que toman todo el día alcohol y otras cosas que todos saben. Hoy –-por el jueves-- la policía vino a eso de las 2 de la tarde y los echó porque directamente estaban teniendo sexo arriba del escaparate”, relató incrédulo el chofer, quien añadió que las personas que viven y/o las que se juntan ahí son cada vez más.

“Hay mujeres también, no duermen ahí pero vienen durante el día a compartir lo que tienen y a hacer sus cosas. No sé si son de Bahía, pero sí que son malabaristas y limpiavidrios, yo lo que no entiendo es cómo nadie se queja, nadie dice nada”, lamentó.

Por último, el taxista reflexionó sobre esa esquina y el cambio de personajes que le suelen dar color.

“Acá faltan personas como el cantante –-Daniel Pesoa, a quien por estos días no se lo ve en su tradicional lugar de trabajo-- de la esquina, que hasta sabemos que compartía lo que ganaba con su trabajo con gente que realmente no tiene para comer”, concluyó Marcelo.

“Un tema de salud”

Por su parte, la secretaria municipal de Promoción y Protección de Derechos, Soledad Monárdez, explicó que la comuna intentó ayudar –incluso con una oferta habitacional-- a las personas que están viviendo en el ex kiosco de revistas, pero que la cuestión va más allá.

“Se trata de un tema de salud, de un problema de drogas y alcohol. Además un porcentaje grande de ellos no quiere dejar la calle”, dijo la funcionaria quien, a diferencia de los taxistas, sostuvo que se trata solo de 4 o 5 personas, entre las cuales hay un menor de edad.