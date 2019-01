Nicolás Abot, el Abreu de nuestras pampas: “Repetiría esta odisea una y mil veces”

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

El delantero uruguayo Washington Sebastián Abreu, quien poseé el récord mundial de haber vestido 28 camisetas distintas, tiene un competidor y es de nuestros pagos. Nicolás Abot, nacido en General La Madrid y con pasos por Olimpo, Sporting y Pacífico de Cabildo, ya suma 24 colores diferentes en una larga trayectoria que se inició en su pueblo y que no tiene fecha de vencimiento.

Mientras espera por alguna oferta para continuar su odisea de trotamundos, el atacante de 33 años le contó a La Nueva. su carrera de principio a fin, con algunas anécdotas desopilantes.

—¿Qué se siente estar tanto tiempo afuera del país?

—Los sentimientos y las sensaciones son lindas porque estoy haciendo lo que más amo, jugar al fútbol.

—¿Qué extrañas?

—Lógicamente, la familia y los amigos.

—¿Qué te dejó cómo experiencia este recorrido mundial?

—Las mejores experiencias. Conocí muchos lugares y muchas personas, además de varias culturas muy diferentes.

—¿Qué fue lo más loco que te pasó?

—Pasar una Navidad con el príncipe de Malasia, pero no puedo contar mucho más, ja ja.

—¿Te hubiese gustado jugar más en Argentina?

—Seguro. Me hubiese gustado tener la posibilidad de jugar en Olimpo para poder explotar, pero sin representante en Argentina es casi imposible. Y sigo dolido con esa situación.

—¿Cuál fue el club donde mejor la pasaste?

—En Zamora de Venezuela. Tuve la fortuna de jugar una Copa Sudamericana y me encontré con gente maravillosa. Dejé muchísimos amigos para la vida.

—¿A qué lugar no volverías?

—No hay un lugar al que no volvería. Cuando uno actúa bien en la vida, siempre hay un motivo o un amigo por qué volver.

—¿Cómo te manejaste con los idiomas?

—Soy malo hasta para hablar español, imaginate (risas). Pero me hice entender en todos lados. Very dificult, jaja.

Nico marcó 41 goles con las tres camisetas que vistió en la Liga del Sur. En Olimpo jugó 42 partidos y convirtió 23 tantos, en Sporting disputó 26 cotejos y anotó 12 conquistas y en Pacífico de Cabildo jugó 10 encuentros e hizo 6 goles.

—¿Qué cosas te perdiste por estar tanto tiempo afuera del país?

—Me perdí muchísimas cosas, pero gané muchas más.

—¿Qué cosas ganaste?

—Sumé mucha experiencia, conocí muchos lugares y me hice de muchos amigos. Si no hubiese sido por el fútbol, seguramente no hubiese conocido todo lo que conocí.

—¿Con qué cultura te identificaste?

—Sólo con la argentina. Somos únicos.

—¿Pensás seguir viajando?

—Siempre. No me veo estable en ningún lugar.

Sporting

—¿Cómo nos ven de afuera, tanto en lo futbolístico como el país?

—En lo futbolístico, nos ven como unos locos apasionados. Y como país, ven que estamos muy mal.

—¿Pudiste hacerte de amigos?

—Lo más lindo que me deja el fútbol son los amigos. Con eso ya te digo todo.

—¿En qué lugar del mundo te gustaría jugar?

—En las islas Maldivas y en la Polinesia. Pero me hubiese gustado mucho jugar en la Primera división del fútbol argentino.

—¿Repetirías esta odisea?

—La repetiría una y mil veces.

—¿Cómo y dónde te imaginas cuando te retires?

—No me lo imagino. Vivo el día a día. Soy un nómade total.

Un recuerdo de cada club por el que pasó

-Racing de General La Madrid (1996-2001): “Toda mi infancia. El lugar donde empecé y guardo los mejores recuerdos”.

-Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez (2002): “Mi primera experiencia fuera de mi ciudad”.

-Independiente de Pueblo San José (2003): “Mi primera gran alegría en el fútbol. Salimos campeones de un torneo hermoso”.

-Deportivo Barracas de La Madrid (2003): “Jugué tres partidos en un torneo regional”.

-Olimpo (2004-07): “Mi primera gran experiencia, donde estuve muy cerca de concretar mi sueño. Pero, a la vez, también fue mi mayor tristeza porque me di cuenta que el fútbol es un negocio. Y sólo llegan los cracks y los que tienen una ayuda”.

Olimpo

-Pérez Zeledón de Costa Rica (2007): “Mi primera salida del país. Una experiencia dura, pero linda”.

-Sportivo Italiano (2008): “Un lindo club del ascenso, donde formamos un grupo hermoso”.

-Sporting (2008-09): “Una experiencia única porque me di el gusto de jugar todo un año con mi hermano Maxi. Había una muy linda banda”.

-Zamora de Venezuela (2009-10): “Mi primera copa internacional”.

-Costa Cálida de España (2010): “Hermoso fútbol y de mucha técnica. Bien de fútbol español”.

-Rampla Juniors de Uruguay (2011): “Un fútbol durísimo, pero con la misma pasión que nosotros. Me gustó mucho”.

-Real Tolve de Italia (2011): “Mucho catenaccio y poco fútbol”.

Zamora (Venezuela)

-Pacífico de Cabildo (2012): “Lindo club con un pueblo hermoso”.

-Laferrere (2012): “Un paso fugaz, pero un club muy del ascenso de Buenos Aires”.

-Ferro de Olavarría (2012): “Me dejó muchísimos amigos”.

-Blooming de Bolivia (2013): “Muy linda liga. Me sorprendió la hinchada”.

-Jurmala de Letonia (2014): “Me tocó vivir de cerca la mafia de las apuestas en el fútbol. Muy triste”.

-Persebaya de Indonesia (2015): “Me sorprendió la pasión de la gente y cómo viven el fútbol”.

-Salento Leverano de Italia (2015): “El presidente me amenazó con un cuchillo porque no metía goles, jaja”.

-Tiger FC de Australia (2016): “El club dónde metí más goles en mi carrera. Convertí 40 tantos y varios tripletes”.

Tasman United (Nueva Zelanda)

-Tasman United de Nueva Zelanda (2016-17): “La experiencia más mochilera que me tocó vivir. Viví en un hostel, donde había 180 personas, seis meses. Y varios, entre ellos sudamericanos, alemanes y franceses, venían a verme a la cancha, jaja”.

-Victoria Wanderers de Malta (2017): “Metí 4 goles en 6 partidos y me echaron porque al técnico no le gustaba como jugaba”.

-Tricase de Italia (2017): “Otra vez a la guerra. Meter y pescar los rebotes”.

-Pascoe Vale de Australia (2018): “La mejor campaña histórica del club”.

-Alassio FC de Italia (2018): “Paso fugaz para renovar mi pasaporte italiano, que me permite seguir viajando por el mundo”.